15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Цього дня наші предки збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою
У четвер 15 червня світ відзначає День захисту людей літнього віку та Всесвітній день вітру. За народним календарем, сьогодні – День Никифора, або В’юн.
День захисту людей літнього віку
15 червня рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 19 грудня 2011 року святкують Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання стосовно літніх людей. В Україні цей день називають Днем захисту літніх людей. Його мета – привернути увагу суспільства до проблеми упередженого ставлення і зловживання стосовно літніх людей.
За класифікацією ВООЗ, до категорії людей літнього віку належать особи старше 60 років. У багатьох розвинених країнах світу за останні десятиріччя значно зросла частка людей похилого віку.
Усесвітній день вітру
15 червня у світі святкують Всесвітній день вітру. Мета цього дня – підвищення розуміння суспільства потенціалу та невичерпності вітрових ресурсів і позитивних ефектів, які дає використання відновлюваних джерел енергії.
Цього дня у багатьох країнах проводяться численні заходи, які пропагують екологічно чисте і поновлюване джерело енергії – вітер.
Яке церковне свято
Сьогодні православні віряни відзначають день святителя Никифора сповідника, Патріарха Константинопольського.
Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу, «прикрасою століття і кафедри» і, багато послуживши Церкві, залишив велику духовну спадщину – численні праці історичного, догматичного і канонічного змісту.
Традиції свята
У цей день наші предки збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою. Вважалося, що цього дня потрібно плести вінки з в’юна. Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Люди вірили, що все, що намріяла дівчина, плетучи вінок, обов’язково має здійснитися. Що потрібно робити Будинки в цей день прикрашали гілками беріз і вінками.На стіл обов’язково ставили свіжоспечений коровай.
Народні прикмети
- Горобці б’ються та граються – очікуй гарної погоди найближчим часом.
- Із самого ранку сонце перебуває ніби в невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою.
- Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.
- Вітер дме з заходу – найближчим часом буде похолодання.
Що не можна робити
- Не слід у цей день ходити в ліс.
- Не можна сьогодні заводити домашніх тварин.
- Не варто гучно святкувати у цей день.
- Не можна лаятися, сваритися і з’ясовувати стосунки.
Іменини
Православні: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна.
Католицькі: Софія, Іоанн, Ісидор.
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