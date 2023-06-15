15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня наші предки збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою

У четвер 15 червня світ відзначає День захисту людей літнього віку та Всесвітній день вітру. За народним календарем, сьогодні – День Никифора, або В’юн.

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День захисту людей літнього віку

фото: Pixabay

15 червня рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 19 грудня 2011 року святкують Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання стосовно літніх людей. В Україні цей день називають Днем захисту літніх людей. Його мета – привернути увагу суспільства до проблеми упередженого ставлення і зловживання стосовно літніх людей.

За класифікацією ВООЗ, до категорії людей літнього віку належать особи старше 60 років. У багатьох розвинених країнах світу за останні десятиріччя значно зросла частка людей похилого віку.

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Усесвітній день вітру

фото: Pixabay

15 червня у світі святкують Всесвітній день вітру. Мета цього дня – підвищення розуміння суспільства потенціалу та невичерпності вітрових ресурсів і позитивних ефектів, які дає використання відновлюваних джерел енергії.

Цього дня у багатьох країнах проводяться численні заходи, які пропагують екологічно чисте і поновлюване джерело енергії – вітер.

Яке церковне свято

фото з відкритих джерел

Сьогодні православні віряни відзначають день святителя Никифора сповідника, Патріарха Константинопольського.

Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу, «прикрасою століття і кафедри» і, багато послуживши Церкві, залишив велику духовну спадщину – численні праці історичного, догматичного і канонічного змісту.

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Традиції свята

У цей день наші предки збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою. Вважалося, що цього дня потрібно плести вінки з в’юна. Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Люди вірили, що все, що намріяла дівчина, плетучи вінок, обов’язково має здійснитися. Що потрібно робити Будинки в цей день прикрашали гілками беріз і вінками.На стіл обов’язково ставили свіжоспечений коровай.

Народні прикмети

Горобці б’ються та граються – очікуй гарної погоди найближчим часом.

Із самого ранку сонце перебуває ніби в невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою.

Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.

Вітер дме з заходу – найближчим часом буде похолодання.

Що не можна робити

Не слід у цей день ходити в ліс.

Не можна сьогодні заводити домашніх тварин.

Не варто гучно святкувати у цей день.

Не можна лаятися, сваритися і з’ясовувати стосунки.

Іменини

Православні: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна.

Католицькі: Софія, Іоанн, Ісидор.