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15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 червня – День захисту людей похилого віку
фото: Pixabay

Цього дня наші предки збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою

У четвер 15 червня світ відзначає День захисту людей літнього віку та Всесвітній день вітру. За народним календарем, сьогодні – День Никифора, або В’юн.

День захисту людей літнього віку

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фото: Pixabay

15 червня рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 19 грудня 2011 року святкують Всесвітній день розповсюдження інформації про зловживання стосовно літніх людей. В Україні цей день називають Днем захисту літніх людей. Його мета – привернути увагу суспільства до проблеми упередженого ставлення і зловживання стосовно літніх людей.

За класифікацією ВООЗ, до категорії людей літнього віку належать особи старше 60 років. У багатьох розвинених країнах світу за останні десятиріччя значно зросла частка людей похилого віку.

Усесвітній день вітру

15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото: Pixabay

15 червня у світі святкують Всесвітній день вітру. Мета цього дня – підвищення розуміння суспільства потенціалу та невичерпності вітрових ресурсів і позитивних ефектів, які дає використання відновлюваних джерел енергії.

Цього дня у багатьох країнах проводяться численні заходи, які пропагують екологічно чисте і поновлюване джерело енергії – вітер.

Яке церковне свято

15 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

Сьогодні православні віряни відзначають день святителя Никифора сповідника, Патріарха Константинопольського.

Святитель Никифор був видатним церковним діячем свого часу, «прикрасою століття і кафедри» і, багато послуживши Церкві, залишив велику духовну спадщину – численні праці історичного, догматичного і канонічного змісту.

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Традиції свята

У цей день наші предки збиралися гучними компаніями на околиці села та спілкувалися між собою. Вважалося, що цього дня потрібно плести вінки з в’юна. Під час роботи дівчата мали думати про своє майбутнє. Люди вірили, що все, що намріяла дівчина, плетучи вінок, обов’язково має здійснитися. Що потрібно робити Будинки в цей день прикрашали гілками беріз і вінками.На стіл обов’язково ставили свіжоспечений коровай.

Народні прикмети 

  • Горобці б’ються та граються – очікуй гарної погоди найближчим часом.
  • Із самого ранку сонце перебуває ніби в невеликому тумані – значить, погода буде тихою і теплою.
  • Дощ пішов – прикмета того, що буде хороший урожай конопель та льону.
  • Вітер дме з заходу – найближчим часом буде похолодання.

Що не можна робити

  • Не слід у цей день ходити в ліс.
  • Не можна сьогодні заводити домашніх тварин.
  • Не варто гучно святкувати у цей день.
  • Не можна лаятися, сваритися і з’ясовувати стосунки.

Іменини

Православні: Дмитро, Іван, Костянтин, Олена, Марія, Никифор, Уляна.

Католицькі: Софія, Іоанн, Ісидор.

Теги: традиції свято православна церква

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