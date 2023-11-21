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Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 21 листопада

Діана Гасюк
glavcom.ua
Мокрий сніг і дощі: прогноз погоди на 21 листопада
фото: Уніан

Опади будуть у Вінницькій та Житомирській областях

У вівторок, 21 листопада, в Україні очікується прохолодна погода, хоча не в усіх регіонах. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У західних областях ніч буде трохи теплішою, 0...+4°С. А вдень ще потеплішає і температура повітря підвищиться до +4...9°С. У Карпатах – сніг.

Опади також будуть у Вінницькій та Житомирській областях, іноді дощ переходитиме в мокрий сніг. У решті територій України опадів не передбачається.

Температура повітря буде відносно низькою: вночі -1...6°С, на крайньому півночі до -5...8°С, а вдень від -3°С до +3°С. У південній частині країни вдень очікується +4...9°С, а в Криму до +10°С.

Найхолоднішими ночами в Україні будуть 22 та 23 листопада: -5...12°С, на півночі та північному сході можливо до –12...14°С.

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Теги: погода свято Наталка Діденко традиції повітря

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