Нардепи, які утверджують… російську мову. Названо політиків, що нехтують українською в соцмережах

Олексій Гончаренко не єдиний, хто, попри війну, для блогу послуговується російською

Попри повномасштабну війну, значна частина українських народних депутатів продовжує використовувати російську мову у своїх соціальних мережах, зокрема на YouTube та TikTok. За даними Руху «Чесно», загальна кількість підписників лише пʼятих активних російськомовних каналів нардепів на YouTube перевищує 3 млн користувачів. Кількість підписників україномовних каналів 122 обранців втричі менше ніж на цих п’яти майданчиках. Про це йдеться у матеріалі Руху «Чесно» «Королі інстаграмів. Рейтинг депутатів за популярністю у соцмережах», передає «Главком».

Найбільше підписників серед нардепів на YouTube має скандальний мажоритарник-втікач з Харкова від «Слуги народу» Олександр Куницький. Його російськомовний канал зібрав понад 1,6 млн підписників та 664 млн переглядів. Серед його роликів – «викриття» роботи поліції, подібний контент він публікує і в TikTok. Майже щодня на його сторінці з'являються відео з машини, де він вступає в конфлікти з поліцейськими. Ці ролики стабільно набирають тисячі, а подекуди й мільйони переглядів. При цьому, незважаючи на активну публікацію відео, журналісти повідомляють, що ще в грудні 2024 року нардеп виїхав у відрядження до Ізраїлю, а згодом переїхав до США.

YouTube-сторінка Олександра Куницького

Серед інших активних російськомовних YouTube-блогерів значаться нардепи від «Слуг» Євгеній Брагар, Юрій Бойко (ПЗМЖ) та ще один мажоритарник-втікач Артем Дмитрук (колишній «слуга», а наразі член депутатської групи «Відновлення України»).

Також серед лідерів за кількістю підписників на платформі перебуває канал ще одного екс-«слуги», а наразі позафракційного депутата Гео Лероса. Однак його контент не оновлювався понад рік, а серед старих публікацій переважно можна бачити ролики про проблеми з мобілізацією та «узурпацією влади» президентом Володимиром Зеленським.

Загалом, ситуація з іншими соціальними мережами дещо краща – україномовні сторінки нараховують більшу кількість підписників, ніж російськомовні. Проте окремі активні акаунти російською мовою все ж залишаються. Серед них, наприклад, Facebook Нестора Шуфрича, Instagram Олександра Дубінського, TikTok Євгенія Шевченка та X Максима Бужанського.

Нагадаємо, те, що трансляції засідань Верховної Ради відсутні, а доступ журналістів до кулуарів обмежений – політика безпеки, хіба не так? Однак такі обмеження не завадили все ж таки бачити роботу парламентарів. Як не через офіційні канали, так у TikTok-трансляціях з сесійної зали від депутата Олексія Гончаренка, які він веде одразу з кількох смартфонів.