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    205 міст і сіл залишились без світла через буревій в Україні

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    205 міст і сіл залишились без світла через буревій в Україні

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

    Через негоду в Україні у ніч на середу, 14 серпня, було знеструмлено 205 населених пунктів у п'яти областях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    «У ніч з 13 на 14 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська – 105, Львівська – 40, Чернівецька – 26, Київська – 24 та Житомирська – 10», - повідомили у відомстві.

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    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    Зазначимо, що минулого тижня через негоду сталося знеструмлення 129 населених пунктів у шести областях.

    Також у Запорізький області вирував пиловий буревійВідео буревію, що пронісся курортною Кирилівкою та селом Максима Горького, опублікували очевидці у соціальних мережах. 

    Погода в Україні у середу, 14 серпня, принесе різке похолодання, а також грозові дощі з посиленням поривів вітру в ряд областей. У Києві 14 серпня все ще буде спекотно, але градус знизиться.. Істотний дощ малоймовірний.

    Вже в четвер, 15 серпня у столицю прийде істотне похолодання до +23... +24 градусів.

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    ДСНС атмосферне явище електроенергія надзвичайні ситуації буревій дощ
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