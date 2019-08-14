205 міст і сіл залишились без світла через буревій в Україні



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До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

Через негоду в Україні у ніч на середу, 14 серпня, було знеструмлено 205 населених пунктів у п'яти областях. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«У ніч з 13 на 14 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 5 областях, а саме: Чернігівська – 105, Львівська – 40, Чернівецька – 26, Київська – 24 та Житомирська – 10», - повідомили у відомстві.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Зазначимо, що минулого тижня через негоду сталося знеструмлення 129 населених пунктів у шести областях.

Також у Запорізький області вирував пиловий буревій. Відео буревію, що пронісся курортною Кирилівкою та селом Максима Горького, опублікували очевидці у соціальних мережах.

Погода в Україні у середу, 14 серпня, принесе різке похолодання, а також грозові дощі з посиленням поривів вітру в ряд областей. У Києві 14 серпня все ще буде спекотно, але градус знизиться.. Істотний дощ малоймовірний.

Вже в четвер, 15 серпня у столицю прийде істотне похолодання до +23... +24 градусів.