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Федоров анонсував шість нових послуг у «Дії»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Федоров анонсував шість нових послуг у «Дії»
Завдяки функції мультишерингу українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок
фото з відкритих джерел

Незабаром у «Дії» відображатимуться відомості про зброю та дозволи на неї

У застосунку «Дія» незабаром будуть доступні шість нових послуг. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що нового з’явиться в «Дії»

  1. Відображення дозволу на зброю: у «Дію» підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.
  2. «еАкциз»: послуга для громадян і держави. Кожен зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну через «Дію», а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.
  3. Мультишеринг: українці зможуть відправляти копії одразу декількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.
  4. Сервіси для бізнесу в комплексі «е-Підприємець»: йдеться про цифровізацією декларацій та ліцензій для бізнесу. Наприклад, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.
  5. Повідомлення про проблеми зі зв’язком: користувачі зможуть повідомити про відсутність звʼязку, щоб регулятор міг вирішити цю ситуацію.
  6. «Дія.Підпис» для юридичних осіб: працюватиме як і звичайний «Дія.Підпис», але створить нові можливості для бізнесу, спростить і прискорить роботу установ та компаній.

«Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання. У будь-якому разі про всі запуски повідомлятиму на своїх сторінках у соцмережах», – каже Федоров.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Раніше у застосунку «Дія» запрацювала функція сканування штрихкодів товарів для перевірки їх участі в програмі «Національний кешбек».

До слова, 9 вересня Мінцифри запустило послугу онлайн-шлюб у «Дії». Відтепер одружитися можна у кілька кліків. Федоров зауважив, що завдяки шлюбу онлайн військові та пари, які перебувають далеко одне від одного, зможуть одружитися попри обставини, відстань між містами або навіть країнами.

Теги: Дія Михайло Федоров зброя бізнес застосунок

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