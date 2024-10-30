США завдали авіаударів по таборах ІДІЛ в Сирії

Атаки відбулися після низки спільних операцій з іракськими силами, спрямованими проти бойовиків ІДІЛ в Іраку

Цього тижня американські військові завдали ударів по таборах угруповання «Ісламська держава» в Сирії, знищивши майже 35 бойовиків. Про це у середу повідомило Центральне командування Збройних сил США передає АР.

Авіаудари по пустелі центральної Сирії були завдані в понеділок увечері, вони були спрямовані на кілька об’єктів і ватажків угруповання. Зазначається, що атаки відбулися після низки спільних операцій з іракськими силами, спрямованими проти бойовиків ІДІЛ в Іраку.

Представники Пентагону заявили, що угруповання «Ісламська держава» залишається загрозою в регіоні, але воно вже не таке потужне, як 10 років тому, коли бойовики захопили Ірак і Сирію, взявши під контроль значні території двох країн.

Центральне командування армії США заявило, що ці атаки підірвуть здатність угруповання планувати, організовувати і здійснювати напади на цивільне населення, американські і союзницькі війська в регіоні. Військові додали, що в результаті ударів жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, ЦРУ передало владі Австрії розвіддані, в яких міститься інформація про те, що «Ісламська держава» (ІДІЛ) планувала влаштувати теракт на концерті Тейлор Свіфт у серпні. Про це пише The New York Times з посиланням на заступника гендиректора спецслужби Девіда Коена. За інформацією відомства, масові вбивства готували чотири прихильники радикалів. Австрійські силовики вже заарештували підозрюваних.

Також стало відомо, що ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван». Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Як зазначили в ЦАХАЛ, Шахаді було ліквідовано в районі Набатія внаслідок удару. Атаку було організовано за допомогою даних розвідки.