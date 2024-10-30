Головна Світ Політика
search button user button menu button

США завдали авіаударів по таборах ІДІЛ в Сирії

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
США завдали авіаударів по таборах ІДІЛ в Сирії
Військові додали, що в результаті ударів жертв серед цивільного населення немає
фото: wenewsenglish.pk

Атаки відбулися після низки спільних операцій з іракськими силами, спрямованими проти бойовиків ІДІЛ в Іраку

Цього тижня американські військові завдали ударів по таборах угруповання «Ісламська держава» в Сирії, знищивши майже 35 бойовиків. Про це у середу повідомило Центральне командування Збройних сил США передає АР. 

Авіаудари по пустелі центральної Сирії були завдані в понеділок увечері, вони були спрямовані на кілька об’єктів і ватажків угруповання. Зазначається, що атаки відбулися після низки спільних операцій з іракськими силами, спрямованими проти бойовиків ІДІЛ в Іраку.

Представники Пентагону заявили, що угруповання «Ісламська держава» залишається загрозою в регіоні, але воно вже не таке потужне, як 10 років тому, коли бойовики захопили Ірак і Сирію, взявши під контроль значні території двох країн.

Центральне командування армії США заявило, що ці атаки підірвуть здатність угруповання планувати, організовувати і здійснювати напади на цивільне населення, американські і союзницькі війська в регіоні. Військові додали, що в результаті ударів жертв серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, ЦРУ передало владі Австрії розвіддані, в яких міститься інформація про те, що «Ісламська держава» (ІДІЛ) планувала влаштувати теракт на концерті Тейлор Свіфт у серпні. Про це пише The New York Times з посиланням на заступника гендиректора спецслужби Девіда Коена. За інформацією відомства, масові вбивства готували чотири прихильники радикалів. Австрійські силовики вже заарештували підозрюваних. 

Також стало відомо, що ізраїльські воїни знищили Мустафу Ахмада Шахаді. Він був заступником командувача елітного підрозділу «Радван». Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Як зазначили в ЦАХАЛ, Шахаді було ліквідовано в районі Набатія внаслідок удару. Атаку було організовано за допомогою даних розвідки.

Читайте також:

Теги: військові держава Ісламська держава населення США Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Вінниці провели жеребкування для учасників міської програми «Муніципальне житло»
Для військових – найбільша квота: у Вінниці провели жеребкування щодо розподілу квартир
Сьогодні, 11:39
Голова Верховного суду Станіслав Кравченко розповів про дезертирство серед війська України
Зросла кількість випадів дезертирства серед українських військових – голова Верховного суду
Вчора, 19:44
Завершення виборів у США може призвести до поганих наслідків
Американці готуються до громадянської війни після виборів? Дані опитування
25 жовтня, 18:18
Саме через відсутність якісного відпочинку, на думку Кроковця, зараз стало «дуже популярне СЗЧ (самовільне залишання частини)»
Герой України: Безперервно воювати третій рік ніхто не витримає
23 жовтня, 08:08
На відміну від російських «імпровізованих» захистів, українські екрани забезпечують захист без втрати маневровості та бойової ефективності техніки
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій Волонтерська ініціатива
14 жовтня, 14:46
Зеленський представить українцям План перемоги
Зеленський представить План перемоги для українців вже в найближчі дні – Подоляк
12 жовтня, 22:07
Росіяни поширили фейк про рначебто зникнення під Покровськом підрозділу ЗСУ
Центр протидії дезінформації спростував фейк про зникнення 152-ї бригади біля Покровська
10 жовтня, 01:56
Між тим на фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Кремінної, Торецька, Покровська, а також на захід від Донецька
ЗСУ звільнили позиції на північ від Липців: карти ISW
5 жовтня, 04:00
ЦАХАЛ зазначає, що чиновники ХАМАСу переховувались на півночі анклаву у тунелі, що являв собою «укріплений та обладнаний підземний комплекс»
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію «прем'єра» сектору Гази
3 жовтня, 15:58

Політика

США завдали авіаударів по таборах ІДІЛ в Сирії
США завдали авіаударів по таборах ІДІЛ в Сирії
Президентка Грузії відмовилася йти на допит до прокуратури
Президентка Грузії відмовилася йти на допит до прокуратури
ЄС визначив для Грузії умови повернення на європейський шлях
ЄС визначив для Грузії умови повернення на європейський шлях
Південна Корея не планує постачати 155-мм снаряди в Україну – Yonhap
Південна Корея не планує постачати 155-мм снаряди в Україну – Yonhap
Ізраїль ліквідував замкомандувача спецназу «Хезболли» 
Ізраїль ліквідував замкомандувача спецназу «Хезболли» 
Засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться найближчими тижнями – Зеленський
Засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться найближчими тижнями – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
38K
Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
32K
Україна і Росія ведуть переговори? Financial Times повідомила, про що домовляються
5521
Гарантована перемога над Китаєм? США знайшли одне з найбільших родовищ літію у світі
2920
У Києві та області двічі за ніч лунала тривога

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Вчора, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
28 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua