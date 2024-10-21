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Зустріч «четвірки» у Берліні щодо України. Польща висловила обурення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зустріч «четвірки» у Берліні щодо України. Польща висловила обурення
Лідери Великої Британії, США і Німеччини та Франції на зустрічі 18 жовтня в Берліні
фото: Bundeskanzler

Міністр з європейських питань в уряді Польщі Адам Шлапка: «За цим столом не вистачало Польщі»

На зустрічі лідерів Німеччини, США, Великої Британії і Франції до Берліна щодо майбутнього України не було представників Польщі. Уряд республіки назвав цю ситуацію «помилкою». Про це в етері Tvn24 повідомив міністр з європейських питань в уряді Польщі Адам Шлапка.

«Досить поширеними є коментарі, що тут організатори, в даному випадку канцлер Шольц, просто помилилися, бо не було Польщі, не було нікого з нашого регіону», – заявив Шлапка.

Міністр не відповів на запитання, чи це цілеспрямовані дії канцлера Шольца, але зауважив, що на зустрічі «четвірки» також не було представника України.

«Це виглядає як великий хаос і відсутність глибшого задуму. Якби справа була більш продумана, я думаю, що був би (на зустрічі – ред.) хтось із регіону. Я думаю, очевидним є те, що це мала бути Польща», – підкреслив Шлапка. Він додав, що «за цим столом не вистачало Польщі», і про це писали навіть німецькі ЗМІ.

«Я думаю, що Шольц програв на цьому політично, як всередині країни, так і ззовні, тому що це настільки незрозумілий крок, що важко навіть уявити, який в цьому сенс», – наголосив міністр з європейських питань в уряді Польщі.

Нагадаємо, лідери Великої Британії, Німеччини, США і Франції обговорили на зустрічі 18 жовтня в Берліні План перемоги Президента Зеленського та допомогу Україні. Про це йдеться у пресрелізі німецького уряду за результатами зустрічі президентів США Джо Байдена та Французької Республіки Еммануеля Макрона, канцлера Федеративної Республіки Німеччини Олафа Шольца та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Чотири лідери засудили триваючу агресивну війну Росії проти України.

У Берліні Джо Байден заявив, що Україну та партнерів чекає важка зима. Американський президент наголосив, що союзники по НАТО повинні «забезпечувати підтримку доки Україна не досягне справедливого та стійкого миру». Також Байден вчергове засудив напад російського диктатора Володимира Путіна на Україну. За словами президента США, НАТО залишається сильним і більш об'єднаним, ніж будь-коли.

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Теги: Польща міністр напад Україна президент

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