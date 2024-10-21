Зустріч «четвірки» у Берліні щодо України. Польща висловила обурення

Лідери Великої Британії, США і Німеччини та Франції на зустрічі 18 жовтня в Берліні

Міністр з європейських питань в уряді Польщі Адам Шлапка: «За цим столом не вистачало Польщі»

На зустрічі лідерів Німеччини, США, Великої Британії і Франції до Берліна щодо майбутнього України не було представників Польщі. Уряд республіки назвав цю ситуацію «помилкою». Про це в етері Tvn24 повідомив міністр з європейських питань в уряді Польщі Адам Шлапка.

«Досить поширеними є коментарі, що тут організатори, в даному випадку канцлер Шольц, просто помилилися, бо не було Польщі, не було нікого з нашого регіону», – заявив Шлапка.

Міністр не відповів на запитання, чи це цілеспрямовані дії канцлера Шольца, але зауважив, що на зустрічі «четвірки» також не було представника України.

«Це виглядає як великий хаос і відсутність глибшого задуму. Якби справа була більш продумана, я думаю, що був би (на зустрічі – ред.) хтось із регіону. Я думаю, очевидним є те, що це мала бути Польща», – підкреслив Шлапка. Він додав, що «за цим столом не вистачало Польщі», і про це писали навіть німецькі ЗМІ.

«Я думаю, що Шольц програв на цьому політично, як всередині країни, так і ззовні, тому що це настільки незрозумілий крок, що важко навіть уявити, який в цьому сенс», – наголосив міністр з європейських питань в уряді Польщі.

Нагадаємо, лідери Великої Британії, Німеччини, США і Франції обговорили на зустрічі 18 жовтня в Берліні План перемоги Президента Зеленського та допомогу Україні. Про це йдеться у пресрелізі німецького уряду за результатами зустрічі президентів США Джо Байдена та Французької Республіки Еммануеля Макрона, канцлера Федеративної Республіки Німеччини Олафа Шольца та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

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