Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський пообіцяв системне та кадрове реагування після скандалів з МСЕК

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський пообіцяв системне та кадрове реагування після скандалів з МСЕК
Раніше Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зеленський заявив про сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні було проведено необхідні підготовчі наради перед засіданням Ради національної безпеки та оборони, яке буде присвячене корупційним випадкам пов'язаними з нечесною роботою медично-соціальних експертних комісій. Президент пообіцяв відповідне реагування на різних рівнях. Про це очільник України розповів у вечірньому зверненні.

Український лідер заявив про сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК.

«Сьогодні провели необхідні підготовчі наради перед РНБО. Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування», – зазначив він.

Раніше Зеленський скликав РНБО через скандал з інвалідністю прокурорів. Президент зауважив, що поки Україна на дипломатичному рівні з партнерами домовляється про оборонні пакети та обговорює, як протистояти російській агресії, всередині країни ситуація не менш серйозна.

Нагадаємо, пів сотні прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему за допомогою керівниці обласної МСЕК Тетяни Крупи, яка нині перебуває під слідством.

Однак, прокурор Олійник заперечив звинувачення та заявив, що має проблеми із здоров'ям: начебто ще у 2005 році він отримав травму просто на робочому місці, вивчаючи матеріали кримінального провадження. Групу отримав у 2017 році ще задовго до призначення на посаду. Олексій Олійник наголосив, що законодавство не забороняє працювати людині з інвалідністю в прокуратурі. Він додав, що журналіст Бутусов, який оприлюднив довгий список хмельницьких прокурорів-інвалідів, начебто спотворив інформацію про нього.

Олійник також прокоментував інформацію щодо групи інвалідності в інших працівників прокуратури: «Чисельний склад прокуратури області складає 225 прокурорів. А інвалідність мають лише 48, тому стверджувати що уся прокуратура складається з осіб з інвалідністю не є правильним. Більше того, інвалідність більшості працівників отримана не за останні роки».

Пізніше Бутусов знову відреагував на заперечення прокурора Олійника. І заявив: «інвалідність одразу 2-ї групи була оформлена прокурору Олійнику лише 19 липня 2017 року рішенням головної лікарки МСЕК Крупи з видачею довідки серії АВ № 0944598. Причому встановлена одразу довічно. І ніяких інших рішень про інвалідність або важкі травми, починаючи з 2005 року, Олійник не представив».

Крім цього, журналіст пояснив, звідки у прокурора Хмельниччини взялася пенсія за інвалідністю у розмірі 20,9 тис. грн на місяць. Як виявилося, Олійник звернувся з позовом за справою № 686/19688/17 і отримав від Пенсійного фонду рішення про нарахування йому пенсії у розмірі 60% від доходів. Ймовірно, саме так зробила у 2018-му році і дружина Ірина, додав Бутусов.

Раніше повідомлялося, що приблизно понад 50 прокурорів Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили інвалідність, ймовірно, через корупційну схему Тетяни Крупи у МСЕК. Про це повідомляв журналіст Юрій Бутусов після проведення розслідування.

Згодом генеральний прокурор України підписав наказ про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.

Як повідомляв «Главком», керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяну Крупу та її сина, начальника обласного Пенсійного фонду Олександра Крупу викрито на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі. Її відправили під варту на 60 діб (до 3 грудня) із можливістю внесення застави розміром в понад 500 млн грн.

До слова, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський здоров'я президент прокурор корупція в Україні

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент подякував Збройним Силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, Координаційному штабу – усім, хто залучений до обмінів
Зеленський пояснив, завдяки чому вдалося повернути з полону 95 українців
19 жовтня, 20:54
Додому повернулись захисники з полону
Обмін полоненими: Координаційний штаб повідомив деталі
19 жовтня, 01:13
Нардеп не погоджується із опозицією щодо того, що Зеленський не дає конкретного плану дій для парламенту
План президента. Соратник Зеленського поставив на місце опозицію
17 жовтня, 20:24
Пропагандисти РФ вигадують чергові фейки про війну
Страта військових ЗСУ: роспропагандисти придумують фейки – Інформспротив
17 жовтня, 07:20
Президент Байден невдовзі поговорить із президентом Зеленським
Білий дім анонсував новий пакет оборонної допомоги Україні
16 жовтня, 19:40
Спікер Верховної Ради показав план перемоги України
Стефанчук показав, який вигляд має план перемоги України (відео)
16 жовтня, 14:54
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
15 жовтня, 19:59
За хабарі посадовці оформлювали клієнтам «бронь»
Затримано адвокатів та посадовців ТЦК, які «заробляли» на ухилянтах (фото)
10 жовтня, 16:28
Правоохоронці провели майже пів сотні обшуків у фігуранток провадження та працівників медзакладів Рівного
У Рівному викрито медпрацівників, які «заробляли» на ухилянтах: реакція мережі
9 жовтня, 15:41

Політика

Сибіга провів закриту зустріч з президентом Туреччини: деталі
Сибіга провів закриту зустріч з президентом Туреччини: деталі
Зеленський анонсував масштабний пакет від США для виробництва українських дронів
Зеленський анонсував масштабний пакет від США для виробництва українських дронів
Зеленський пообіцяв системне та кадрове реагування після скандалів з МСЕК
Зеленський пообіцяв системне та кадрове реагування після скандалів з МСЕК
Україна у 2022 році вела таємні переговори з РФ: Умєров розповів деталі
Україна у 2022 році вела таємні переговори з РФ: Умєров розповів деталі
Зеленський розповів деталі зустрічі з главою Пентагону (відео)
Зеленський розповів деталі зустрічі з главою Пентагону (відео)
Зеленський розповів, як операція в Курській області вплинула на обмін полоненими
Зеленський розповів, як операція в Курській області вплинула на обмін полоненими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
42K
Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
17K
«Ударю по центру Москви». Трамп пригрозив Путіну через Україну
6640
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6232
МОЗ скасував інвалідність 74 осіб, встановлену Хмельницьким МСЕК

Новини

Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Сьогодні, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
21 жовтня, 18:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua