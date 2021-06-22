22 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Все про 22 червня

22 червня для українців є Днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни.

22 червня – це також Всесвітній день тропічного лісу і День води, пов'язані із необхідністю збереження всього живого на нашій планеті.

22 червня – це ще й гумористичне Свято лоботрясів та не менш веселий День підморгування кішкам.

22 червня – за календарем православної церкви відзначається День святителя Кирила, архієпископа Александрійського (день св. Кирила).

А ще 22 червня є Днем літнього сонцестояння (інша назва – День літнього рівнодення).

День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни

Днем скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні оголошено 22 червня, адже саме цього дня, 22 червня 1941 року, розпочалася Німецько-радянська війна, що стала продовженням Другої світової, але у Східній Європі.

Як йшлося в указі президента України Леоніда Кучми N 1245/2000 за 17 листопада 2000 року, цю пам'ятну дату встановлено «з метою всенародного вшанування пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час війни 1941-1945 років, їх подвигу та жертовності».

Слід зазначити, що практично уся територія сучасної України перебувала під нацистською окупацією, а після повернення радянської адміністрації до тих, хто лишився «під німцями» було особливо упереджене ставлення.

Необхідно пам'ятати не лише полеглих на фронтах, а й тих, хто воюючі сторони страчували під час відступу, закатованих, жертв гетто й концтаборів, виселених (чи то вглиб СРСР – до Сибіру чи до Середньої Азії, чи то на примусову працю до Німеччини), примусово мобілізованих, а також тих, кого «совіти» кидали під кулі без жодної підготовки чи достатнього озброєння («сіросвитки», «чорнопіджачники») та багатьох-багатьох інших.

При цьому не варто забувати, що головним військовим святом України є 14 жовтня (Покрова, День захисника України), а жертв усієї Другої світової війни, як такої, вшановують на міжнародний День пам'яті та примирення, 8 травня.

22 червня не слід перетворювати на свято радянської армії, як би того хотілося окремим політичним силам, тим більше що використання комуністичної символіки в Україні заборонено. Як і нацистської.

Символом туги за жертвами тієї війни в цивілізованому світі є квітка маку.

День літнього сонцестояння

Ніч з 21 на 22 червня є найкоротшою в році. Для тих, хто шанує давні звичаї і традиції й віддає перевагу дохристиянським віруванням, дана обставина має неабияке значення.

Особливим цей день є і для прибічних різних окультних вчень. Саме тому, як стверджують історики, очільник Третього Рейху Адольф Гітлер обрав 22 червня для нападу на Радянський Союз (див. вище).

День святителя Кирила

Як прийнято вважати, 22 червня починається справжнє літо.

Дітей вранці і протягом дня випускають бігати по траві босоніж, так як всі трави 22 червня цілющі і загартовують, даруючи міцне здоров'я на весь рік.

На Кирила – кінець весни, початок літа.

Народні прикмети

Якщо суниця достигла, то овес вже пізно сіяти.

Багато ягід – зима буде холодною.

Якщо погода хороша, а мурах майже не видно, то буде негода.

Стрижі і ластівки низько літають – до дощу.

Ворони часто кричать – чекай опадів.

У похмурий день бджоли в вулики не ховаються – дощу не буде.

Мурахи навколо мурашника зібралися – до погожого дня.

Іменини

20 червня народжуються ті, кого за церковними канонами прийнято називати:

якщо це хлопчики – Кирило, Олександр, Олексій,

а якщо дівчатка – Марія, Марта.

Нагадаємо, п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко привітав християн зі святом Трійці та взяв участь у літургії вселенського патріарха Варфоломія.

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