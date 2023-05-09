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Адвокат Лаври відхрестився від Московської церкви

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Адвокат Лаври відхрестився від Московської церкви
фото скріншот відео

Отець Микита просить суд зобов'язати «5 канал» попросити пробачення в ефірі програми «Час новин»

Адвокат Києво-Печерської лаври протоієрей Микита Чекман подав до Подільського районного суду Києва позов про захист честі, гідності та ділової репутації та спростування недостовірної інформації, яка була оприлюднена в сюжеті «5 каналу» про Києво-Печерську лавру. Про це протоієрей Микита Чекман повідомив у Телеграм.

«01.05.2023 «5 канал» розповсюдив відеозапис «Позов заповідника «Києво-Печерська лавра» до УПЦ МП: підготовче засідання перенесли на 5 червня Впродовж усього відеозапису мене, як адвоката, називають «представником московських попів, ексвласників Києво-Печерської Лаври». Наголошую, що я, Чекман Микита Петрович, є представником Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври/Чоловічий монастир/Української Православної Церкви (УПЦ), що у цій справі є Відповідачем, але ніяк не «УПЦ МП»», – розповів юрист на своєму Telegram-каналі.  

Адвокат наголосив, що інформація «5 каналу» «недостовірна, поширена з використанням неповних, перекручених відомостей» та викликає негативні асоціації, приписуючи йому належність «до певної неіснуючої структури (МП)».

У зв'язку з цим отець Микита просить суд зобов'язати «5 канал» попросити пробачення в ефірі програми «Час новин».

«Закликаємо усі ЗМІ дотримуватися правил журналістської етики та не маніпулювати свідомістю громадян, називаючи Українську Православну Церкву – УПЦ «МП, московським патріархатом, московськими попами» та іншими, іноді зовсім некультурними, образливими найменуваннями чи порівняннями. Ще раз наголошуємо – в Україні не існує релігійних організацій «московського патріархату», а є Українська Православна Церква», – зазначив протоієрей Микита Чекман.

Раніше повідомлялося, що колишній намісник Києво-Печерської лаври митрополит УПЦ МП Павло (Лебідь) подав позов проти президента Володимира Зеленського.

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Теги: церква православна церква Telegram свято лавра

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