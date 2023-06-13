Європейський банк введе обмеження для росіян та білорусів: деталі

Для користування послугами банку Revolut росіяни та білоруси мають надати візові документи, які дозволяють їм перебувати в країнах ЄС понад 180 днів

Компанія Revolut, що надає банківські послуги онлайн, запровадить обмеження рахунків для низки клієнтів з Росії та Білорусії, дотримуючись вимог фінансових регуляторів Євросоюзу. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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Тепер громадяни з Росії та Білорусії, які хочуть використовувати послуги Revolut в Євросоюзі, мають надати візові документи, які дозволяють їм перебувати в країнах ЄС понад 180 днів і діють протягом більш ніж трьох тижнів на час перевірки. Зазначимо, що зареєстрований у Литві банк Revolut є одним з ключових банків для росіян, які виїжджають до Європи, щоб уникнути мобілізації.

Клієнти з РФ та Білорусі мають пред'явити продовжену посвідку на постійне проживання або робочу візу, які дозволяють їм залишатися в Євросоюзі понад 180 днів. Обмеження стосуються саме росіян та білорусів та діють на всій території діяльністю банку.

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Як повідомляє російське видання Forbes, росіяни вже стикнулися з обмеженнями банку. Так росіянин, який живе у Франції, розповів, що за кілька тижнів до закінчення терміну дії його довгострокової візи Revolut запросив документи, які дають змогу проживати в ЄС. Банк не прийняв дозвіл на тимчасове проживання, яке росіянин отримав з гуманітарних підстав, і запросив надати або дозвіл на проживання (ВНП), або візу D терміном на 180 днів. Рахунок росіянина обмежили, заблокувавши вхідні перекази, але банк залишив можливість витрачати гроші на карті. Обмеження пообіцяли зняти, як тільки буде надано один із двох документів, що підтверджує право на проживання в Європі.

Нагадаємо, що один із найбільших швейцарських банків заморожує рахунки росіян та білорусів. Це рішення пов'язане із санкціями проти РФ і Білорусі. Швейцарський банк Julius Baer розіслав російським клієнтам повідомлення, що їхні інвестиційні рахунки будуть ізольовані від інших активів, а операції за цими інвестиційними рахунками заморожені.