27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня не рекомендується пити алкоголь, лихословити та лаятися

27 вересня відзначається День вихователя в Україні, Всесвітній день туризму та День туризму в Україні та Всесвітній день без м'яса. Віряни вшановують пам'ять мученика Калістрата і дружини його.

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День вихователя в Україні

День вихователя в Україні відзначають 27 вересня, це професійне свято, яке відзначається на честь праці вихователів, як окремої ланки працівників освіти. Сьогодні нагода вшанувати та визнати їхній внесок у розвиток і виховання дітей та молоді.

Всесвітній день без м’яса

27 вересня відзначають Всесвітній день без м’яса (World Meat Free Day). Насправді це перший день Всесвітнього тижня без м’яса.

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Всесвітній тиждень без м’яса (World Meat Free Week) – це щорічна подія, яка заохочує людей утримуватися від споживання м’яса протягом семи днів. Ініціатива спрямована на підвищення обізнаності про екологічні, медичні та етичні наслідки споживання м’яса. Кампанія отримала міжнародну підтримку і відзначається в різних країнах, включаючи Канаду, Нову Зеландію, Великобританію та США.

Започаткований у 2013 році активістками кампанії Лейні Брейчер і Мелісою Хоббс, а нині проведений організацією Bowel Cancer Australia, популярний щорічний Тиждень без м’яса продовжує зростати в масштабах.

Всесвітній день туризму та День туризму в Україні

27 вересня 1970 року спеціальна Генасамблея IUOTO, яка відбувалася в Мехіко, прийняла статут Всесвітньої туристичної організації. Для того, щоб відрізняти її від Всесвітньої торговельної організації (WTO), до абревіатури було додано літери UN, які означають приналежність до ООН, тому Всесвітня туристична організація стала позначатися абревіатурою UNWTO.

Всесвітній день туризму був спланований UNWTO у вересні 1979 року, а вперше відзначався у 1980-му. Обрання датою події 27 вересня було не випадковим – це має нагадувати про дату прийняття Статуту Всесвітньої туристичної організації.

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В Україні День туризму було встановлено 1998 року указом Президента на підтримку ініціативи Державного комітету України з туризму. Відзначати його вирішили разом зі Всесвітнім днем туризму, тобто 27 вересня кожного року.

Яке сьогодні релігійне свято

27 вересня в церковному календарі відзначається день пам’яті мученика Калістрата та його дружини. Він народився і проживав у Карфагені. Його дід вірно служив імператору Тиверію в Палестині. Він навіть став свідком страждань Ісуса Христа. Отже, батько Калістрата був християнином і виховував свого сина у благочестивій вірі. Кожної ночі, коли всі інші спали, Калістрат молився. Одного разу воїн почув його молитву та доніс воєначальнику. Останній негайно викликав Калістрата і намагався змусити його принести жертву ідолам. Але чоловік відмовився.

Ні жахи, ні страждання не змогли зламати Калістрата. Тоді його мучитель велів зашити чоловіка у мішок та кинути його у море. Проте Бог розірвав мішок, і Калістрат залишився невідомим. Дельфіни допомогли йому дістатися до берега. Це диво побачили 49 воїнів, які також стали вірувати в Христа. Тоді воєначальник наказав кинути їх всіх до темниці та жорстоко побити. Пізніше на місці їхнього страждання був збудований храм.

Що не можна робити цього дня

Не можна займатися фізичною працею, але для навчання цей день сприятливий.

Не варто йти до лісу, тому що можна заблукати.

Заборонено пити алкоголь, лихословити, лаятися.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: погода суха – зима прийде ще нескоро;

Йде гроза – зима буде безсніжною та короткою;

На соснах і ялинах шишок небагато – чекайте на сувору зиму;

Хмари пливуть на північ з півдня – буде похмура погода, і навпаки.

Пам’ятні події 27 вересня

1605 рік – війська Речі Посполитої розбивають шведів під Кірхгольмом;

1821 рік – проголошують незалежність Мексиканської імперії;

1825 рік – у Великій Британії починається рух першою залізницею – потяг провіз 450 пасажирів зі швидкістю 24 км/годину;

1893 рік – у Джерсі-Сіті починають видавати перший за океаном український друкований орган – газету «Свобода»;

1895 рік – шведський хімік, інженер і підприємець Альфред Нобель підписує заповіт, за яким його спадщина мала скласти основу фонду для виплати щорічних премій людям, що зробили найбільший внесок у розвиток фізики, хімії, медицини, літератури та загального миру (Нобелівська премія);

1912 рік – у Києві відкривають стадіон «Спортивне поле» на 3 тисячі осіб;

1920 рік – Симон Петлюра підписує наказ Головної команди військ УНР про організацію повстання на Правобережній Україні;

1937 рік – в містечку Альбіон (штат Нью-Йорк) відкривається перша школа з навчання Санта-Клаусів;\

1939 рік – німці захоплюють Варшаву;

1940 рік – укладають Троїстий (Берлінський) пакт між Третім Рейхом, Королівством Італія та Японською імперією, яким було створено військовий союз, відомий як «Країни Осі»;

1941 рік – в окупованому нацистами Києві оприлюднюють наказ коменданта: всім євреям з'явитися на збірний пункт у районі Бабиного Яру «для евакуації»;

1941 рік – Сирійську Республіку проголошують незалежною державою;

1961 рік – Сьєрра-Леоне стає сотою державою-членом ООН;

1977 рік – запускають в дію першу атомну електростанцію Української РСР – Чорнобильську АЕС;

1993 рік – відкривають Тилявський літературно-меморіальний музей Уласа Самчука на базі Тилявського НВК;

1998 рік – альбом «This Is My Truth, Tell Me Yours» гурту Manic Street Preachers очолює чарт і стає першим релізом музикантів, що підкорює гітпарад Великої Британії;

1998 рік – засновують компанію Google;

1998 рік – на виборах у Німеччині перемагають соціал-демократи на чолі з Ґерхардом Шредером;

2001 рік – уряд Норвегії засновує міжнародну премію за математичні дослідження – Абелівську премію;

2002 рік – Східний Тимор стає членом ООН.

Іменини

День ангела сьогодні святкує Іван.