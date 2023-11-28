28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не варто позичати будь-що сусідам чи друзям

28 листопада відзначається День працівника системи фінансового моніторингу України, День Червоної Планети та Всесвітній день милосердя. Віряни вшановують пам’ять преподобного святого преподобномученика Стефана Нового.

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День працівника системи фінансового моніторингу України

День працівника системи фінансового моніторингу – професійне свято в Україні, яке відзначається 28 листопада. День установлений у 2020 році Президентом України Володимиром Зеленським, ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Фахівці з фінансового моніторингу в Україні забезпечують прозорість та доброчесність, які є необхідними для успішного розвитку держави та подальшого очищення її фінансової системи. Їхня робота передбачає ретельну перевірку фінансової діяльності з метою запобігання незаконним фінансовим потокам, які можуть підірвати економічну та політичну стабільність України та її міжнародне партнерство.

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День Червоної Планети

28 листопада проводиться День Червоної Планети. День Марса відзначають в день запуску космічного корабля Mariner, який відбувся в листопаді 1964 року. Вже 14 липня 1965 він перебував в 6,118 милі від Марса.

Марс вдвічі менший за Землю і названий на честь римського бога війни, є четвертою планетою від Сонця в нашій Сонячній системі. Марс також відомий як «Червона планета», тому що він червоний. Цей фірмовий колір походить від великої кількості хімічної речовини, що називається оксидом заліза (або «іржею», як ви знаєте) у його породах та ґрунті. Вітер роз'їдав поверхневі скелі та ґрунт, а древні вулкани викидали залізо, розносячи його по всій планеті.

Всесвітній день милосердя

28 листопада відзначають Всесвітній день милосердя (World Compassion Day) або Всесвітній день співчуття. Ініціатором та ідейним натхненником свята є індійський журналіст, поет і телеведучий, громадський діяч і активіст в області захисту тварин – Прітіш Нанді.

Головною метою створення Дня співчуття є заклик до любові, миру і взаєморозуміння, а основною ідеєю - пропаганда ахімси. Ахімса - це стародавній індійський принцип поведінки і способу дій, в основі якого лежить уникнення насильства, вбивства і нанесення шкоди ні дією, ні словом, ні думкою.

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Яке сьогодні релігійне свято

28 листопада в церковному календарі – День святого преподобномученика Стефана Нового. Святий Стефан захищав шанування святих ікон у Візантійській імперії.

Він народився 715 року в Константинополі. Його мати присвятила його Богу і принесла його до Храму Пресвятої Богородиці. У той час імператором був Лев Ісавр, який розпочав гоніння на святі ікони та тих, хто їх шанував. Стефан від дитинства любив ікони і віддавав їм поклоніння. Він став ченцем у монастирі Святого Антонія і згодом став ігуменом. Стефан виступав проти імператора Константина Копроніма, який продовжував гоніння. За це був ув’язнений, катований і вигнаний з міста за свою віру.

Стефан був відомий своїм аскетичним життям, молитвою і чудесами. Його вважають покровителем домашньої худоби, особливо коней. У день його пам’яті господарі годували коней з срібного посуду, щоб вберегти їх від хвороб.

Що не можна робити цього дня

Заборонено лаятися, краще стримувати свої емоції.

Не варто позичати будь-що сусідам чи друзям.

Не можна ображати птахів і тварин.

Народні прикмети

Якщо вночі випав сніг, то він буде довго лежати, якщо ж випав вдень, то скоро розстане.

Холодний і сухий день до спекотного літа.

Різке потепління означає, що скоро похолодає і надовго.

Пам’ятні події 28 листопада

1520 – Перший європеєць Фернан Магеллан проплив із Атлантичного океану в Тихий.

1654 – Почалася героїчна оборона козацької фортеці Буша (на Поділлі) від військ Речі Посполитої.

1918 – Естонія зазнала військової агресії з боку Російської СФРР, почалась Визвольна війна естонського народу (1918–1920).

1921 – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет ухвалив постанову про приєднання Української СРР до міжнародної конвенції Червоного Хреста.

1928 – у Одеському окрузі створено першу в СРСР машино-тракторну станцію (МТС) ім. Шевченка.

1943 – У Тегерані відкрилась перша конференція керівників трьох держав антигітлерівської коаліції – Й.Сталіна (СРСР), Ф. Рузвельта (США) і Вінстона Черчілля (Велика Британія).

1970 – італійська ліво-терористична організація «Червоні бригади» провела свою першу операцію – серію вибухів на заводі «Pirelli».

1974 – У нью-йоркському концертному залі «Медісон Сквер Гарден» екс-бітл Джон Леннон виступив зі сцени востаннє.

1989 – Рада Міністрів СРСР утворила державну комісію з питань кримськотатарського народу

1994 – Перша спроба окупаційних федеральних сил Росії штурмувати столицю Чеченської Республіки Ічкерія – місто Грозний під час Першої російсько-чеченської війни.

2000 – Початок касетного скандалу в Україні. Олександр Мороз оприлюднив аудіокасети з записами розмов у кабінеті Л. Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе

2004 – У м. Сєвєродонецьку Луганської області відбувся «Всеукраїнський з'їзд народних депутатів». У ньому взяли участь переважно представники Партії регіонів східних та південних областей України, прем'єр-міністр України В. Янукович та мер Москви Ю. Лужков. «Ідеї, які висловили керівники місцевих органів державної влади, не відповідають ні Конституції, ні українському законодавству» – прокоментував ці події Президент Л. Кучма.

2006 – Верховна Рада України, визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу.

2008 – за рішенням Черкаського міськвиконкому демонтовано пам'ятник В. Леніну на центральній площі міста.

2013 – Було створено народний рух Правого Сектору.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Ганна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій.