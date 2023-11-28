Головна Новини
search button user button menu button

28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 листопада – День працівника системи фінансового моніторингу України
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто позичати будь-що сусідам чи друзям

28 листопада відзначається День працівника системи фінансового моніторингу України, День Червоної Планети та Всесвітній день милосердя. Віряни вшановують пам’ять преподобного святого преподобномученика Стефана Нового.

День працівника системи фінансового моніторингу України

28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День працівника системи фінансового моніторингу – професійне свято в Україні, яке відзначається 28 листопада. День установлений у 2020 році Президентом України Володимиром Зеленським, ураховуючи значний внесок працівників системи фінансового моніторингу в утвердження статусу України як надійного партнера міжнародної спільноти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Фахівці з фінансового моніторингу в Україні забезпечують прозорість та доброчесність, які є необхідними для успішного розвитку держави та подальшого очищення її фінансової системи. Їхня робота передбачає ретельну перевірку фінансової діяльності з метою запобігання незаконним фінансовим потокам, які можуть підірвати економічну та політичну стабільність України та її міжнародне партнерство.

День Червоної Планети

28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

28 листопада проводиться День Червоної Планети. День Марса відзначають в день запуску космічного корабля Mariner, який відбувся в листопаді 1964 року. Вже 14 липня 1965 він перебував в 6,118 милі від Марса.

Марс вдвічі менший за Землю і названий на честь римського бога війни, є четвертою планетою від Сонця в нашій Сонячній системі. Марс також відомий як «Червона планета», тому що він червоний. Цей фірмовий колір походить від великої кількості хімічної речовини, що називається оксидом заліза (або «іржею», як ви знаєте) у його породах та ґрунті. Вітер роз'їдав поверхневі скелі та ґрунт, а древні вулкани викидали залізо, розносячи його по всій планеті.

Всесвітній день милосердя

28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

28 листопада відзначають Всесвітній день милосердя (World Compassion Day) або Всесвітній день співчуття. Ініціатором та ідейним натхненником свята є індійський журналіст, поет і телеведучий, громадський діяч і активіст в області захисту тварин – Прітіш Нанді.

Головною метою створення Дня співчуття є заклик до любові, миру і взаєморозуміння, а основною ідеєю - пропаганда ахімси. Ахімса - це стародавній індійський принцип поведінки і способу дій, в основі якого лежить уникнення насильства, вбивства і нанесення шкоди ні дією, ні словом, ні думкою.

Яке сьогодні релігійне свято

28 листопада в церковному календарі – День святого преподобномученика Стефана Нового. Святий Стефан захищав шанування святих ікон у Візантійській імперії.

Він народився 715 року в Константинополі. Його мати присвятила його Богу і принесла його до Храму Пресвятої Богородиці. У той час імператором був Лев Ісавр, який розпочав гоніння на святі ікони та тих, хто їх шанував. Стефан від дитинства любив ікони і віддавав їм поклоніння. Він став ченцем у монастирі Святого Антонія і згодом став ігуменом. Стефан виступав проти імператора Константина Копроніма, який продовжував гоніння. За це був ув’язнений, катований і вигнаний з міста за свою віру. 

Стефан був відомий своїм аскетичним життям, молитвою і чудесами. Його вважають покровителем домашньої худоби, особливо коней. У день його пам’яті господарі годували коней з срібного посуду, щоб вберегти їх від хвороб.

Читайте також: Коли розпочнеться Різдвяний піст 2023 року. Новий церковний календар на листопад

Що не можна робити цього дня

  • Заборонено лаятися, краще стримувати свої емоції.
  • Не варто позичати будь-що сусідам чи друзям.
  • Не можна ображати птахів і тварин.

Народні прикмети

  • Якщо вночі випав сніг, то він буде довго лежати, якщо ж випав вдень, то скоро розстане.
  • Холодний і сухий день до спекотного літа.
  • Різке потепління означає, що скоро похолодає і надовго.

Пам’ятні події 28 листопада

  • 1520 – Перший європеєць Фернан Магеллан проплив із Атлантичного океану в Тихий.
  • 1654 – Почалася героїчна оборона козацької фортеці Буша (на Поділлі) від військ Речі Посполитої.
  • 1918 – Естонія зазнала військової агресії з боку Російської СФРР, почалась Визвольна війна естонського народу (1918–1920).
  • 1921 – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет ухвалив постанову про приєднання Української СРР до міжнародної конвенції Червоного Хреста.
  • 1928 – у Одеському окрузі створено першу в СРСР машино-тракторну станцію (МТС) ім. Шевченка.
  • 1943 – У Тегерані відкрилась перша конференція керівників трьох держав антигітлерівської коаліції – Й.Сталіна (СРСР), Ф. Рузвельта (США) і Вінстона Черчілля (Велика Британія).
  • 1970 – італійська ліво-терористична організація «Червоні бригади» провела свою першу операцію – серію вибухів на заводі «Pirelli».
  • 1974 – У нью-йоркському концертному залі «Медісон Сквер Гарден» екс-бітл Джон Леннон виступив зі сцени востаннє.
  • 1989 – Рада Міністрів СРСР утворила державну комісію з питань кримськотатарського народу
  • 1994 – Перша спроба окупаційних федеральних сил Росії штурмувати столицю Чеченської Республіки Ічкерія – місто Грозний під час Першої російсько-чеченської війни.
  • 2000 – Початок касетного скандалу в Україні. Олександр Мороз оприлюднив аудіокасети з записами розмов у кабінеті Л. Кучми стосовно вбивства Георгія Гонгадзе
  • 2004 – У м. Сєвєродонецьку Луганської області відбувся «Всеукраїнський з'їзд народних депутатів». У ньому взяли участь переважно представники Партії регіонів східних та південних областей України, прем'єр-міністр України В. Янукович та мер Москви Ю. Лужков. «Ідеї, які висловили керівники місцевих органів державної влади, не відповідають ні Конституції, ні українському законодавству» – прокоментував ці події Президент Л. Кучма.
  • 2006 – Верховна Рада України, визнала Голодомор актом геноциду проти українського народу.
  • 2008 – за рішенням Черкаського міськвиконкому демонтовано пам'ятник В. Леніну на центральній площі міста.
  • 2013 – Було створено народний рух Правого Сектору.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Ганна, Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій.

Теги: свята традиції свято календар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 листопада професійне свято відзначають залізничники
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 листопада, 00:00
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
Дощі та сильний вітер: прогноз погоди на 12 листопада
12 листопада, 05:30
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
13 листопада, 05:51
18 листопада – День сержанта Збройних Сил України
18 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 листопада, 00:11
24 листопада – Всеукраїнський день логіста
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 листопада, 00:01
25 листопада – День пам'яті жертв голодоморів в Україні
25 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв Голодомору
25 листопада, 00:05
26 листопада – Міжнародний день Біблії
26 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
26 листопада, 00:25
Започаткували день шопінгу у Китаї – 11 листопада 2009 року
Всесвітній день шопінгу: поради покупцям та яскраві листівки
11 листопада, 11:23
Україна вшановує мужність та патріотизм громадян, які відстоювали цінності свободи
Сьогодні в Україні – День гідності та свободи
21 листопада, 07:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
250K
Українські території в обмін на другий термін у Білому домі. План «Б» Байдена
70K
Стало відомо, чому нові керівники військкоматів не виконують плани з мобілізації
48K
Українські біженці масово виїжджають із однієї з європейських країн
26K
«Його мучили». Син Кернеса розповів про останні дні батька в клініці «Шаріте»
21K
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
21K
Поляки змінюють ставлення до українських біженців: результати опитування

Новини

Окупанти відновили атаки на ще одному напрямку на сході – Генштаб
Сьогодні, 07:43
Польща звернулася до України щодо блокади кордону, вибухи на Хмельниччині: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ожеледиця, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 04:41
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
Вчора, 10:37
Біля Авдіївки точаться запеклі бої. Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Вчора, 06:54

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua