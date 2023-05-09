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Британська розвідка озвучила нову проблему Донбасу через війну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка озвучила нову проблему Донбасу через війну
Щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водопровід, щоб зменшити нестачу води в Донецьку
фото ілюстративне

Російські сили намагалися взяти під контроль канал Сіверський-Донець-Донбас, щоб зменшити нестачу води у Донецьку

Унаслідок російського вторгнення запаси води на окупованій Росією Донеччинні перебувають під загрозою. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, канал Сіверський-Донець - Донбас, який забезпечує регіон водою, залишається значною мірою під контролем України, але його довгий маршрут піддається спробам захоплення. Російські сили, ймовірно, намагалися взяти під контроль канал, щоб зменшити нестачу води у Донецьку.

Канал Сіверський-Донець - Донбас проходить через місто Часів Яр, приблизно за 6 км на захід від Бахмута. За даними британської розвідки, інтенсивне використання Росією артилерії для спроби захоплення Бахмута і прилеглих територій завдало супутніх втрат каналу та іншій регіональній водній інфраструктурі. Це також підірвало зусилля Росії щодо поповнення нестачі води, спочатку створеної її вторгненням.

«Щоб компенсувати відсутність успіху у захопленні та утриманні каналу, Росія, ймовірно, будує водопровід, щоб зменшити нестачу води в Донецьку. Однак навряд чи це повністю компенсує скорочення доступу окупованих регіонів до води», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 440-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.  Протягом минулої доби противник завдав 30 ракетних, 61 авіаційного удару та здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, є постраждалі. 

Теги: росія Донбас Міноборони інфраструктура місто

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