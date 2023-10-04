4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Цього дня заборонено зловживати ліками та алкогольними напоями
4 жовтня, День ветеринарної служби в Україні та Всесвітній день тварин. Віряни вшановують пам'ять священномученика Ієрофея.
День ветеринарної служби в Україні
Україна кожен рік 4 жовтня проводить День ветеринарної служби в системі Міністерства внутрішніх справ.
Мета цього дня – відзначити працівників, які займаються санітарним та епідеміологічним контролем, проводять карантинні заходи при виявленні спалахів епізоотичних хвороб.
Ветеринарна міліція виконує завдання щодо нагляду за санітарним станом у тваринницьких фермерських господарствах, переробних підприємствах, встановлення джерел небезпечних інфекцій та їх локалізації, за виробленням якісної та безпечної тваринної продукції.
Всесвітній день тварин
4 жовтня у всьому світі відзначається важливе міжнародне свято – Всесвітній день тварин, або World Animal Day.
Вперше цей день організував 24 березня 1925 року у Берліні відомий на ті часи письменник та захисник тварин Генріх Ціммерманн. Через 4 роки святкування було призначене на 4 жовтня. Ціммерманн займався цією справою та домігся успіху – через 2 роки у Флоренції на міжнародному конгресі однодумців з захисного руху було затверджене це свято. Дату обрано на честь Франциска Асизького – католицького священнослужителя, покровителя тварин, який помер саме 4 жовтня.
Його мета – звернути увагу суспільства на права тварин та умови їх утримання.
Загрози життю тварин є різноманітними: кожен день люди руйнують місця їх проживання, зловживають природними ресурсами, займаються браконьєрством та незаконною торгівлею, що призводить до зникнення цілих видів.
Яке сьогодні релігійне свято
4 жовтня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Ієрофея. До християнства його навернув апостол Павло. Також він посвятив Ієрофея, який був на той час членом афінського ареопагу, в сан єпископа. Згідно з переказами Ієрофей і єпископ Діонісій, пам'ять якого згадується напередодні, були присутніми під час поховання Діви Марії. Загинув священномученик від рук язичників.
Що не можна робити цього дня
- Не довіряйте незнайомцям, особливо, якщо вони вмовляють зробити якийсь вчинок.
- Заборонено зловживати ліками та алкогольними напоями.
- Цього дня намагаються не грати весілля, інакше шлюб буде недовгим.
Народні прикмети і традиції
- Дивилися, який сьогодні день: свині тягають солому – до бурі;
- Якщо кінь хропе – чекайте на негоду, фиркає – тепло;
- Вечірня зоря має червоний колір – буде вітряна погода;
- Від цього дня сильнішає холод.
Пам’ятні події 4 жовтня
1535 рік – надруковано першу англомовну Біблію («Біблія короля Якова»);
1582 рік – Папа Римський Григорій XIII оголошує про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат: з моменту введення юліанського календаря до XVI століття «набігла» різниця в 10 днів порівняно з астрономічною датою;
1675 рік – нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс отримує патент на кишеньковий годинник;
1772 рік – під час церемонії у Львові Антон фон Перґен від імені імператорів Марії Терези та Йозефа ІІ офіційно проголошує про повернення Королівства Галичини та Володимирії під владу монарха Королівства Угорщина;
1780 рік – після загибелі свого керівника члени експедиції британського мореплавця Джеймса Кука повертаються на батьківщину;
1830 рік – у результаті повстання в Брюсселі проти нідерландського короля Віллема I було проголошують незалежність Бельгії;
1875 рік – декретом австро-угорського цісаря Франца-Йосифа I засновують університет у Чернівцях (нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);
1883 рік – вперше вирушає у рейс «Східний експрес», що з'єднав Османську імперію з Західною Європою;
1890 рік – у Львові створюють Русько-Українську Радикальну Партію — першу українську політичну партію;
1900 рік – розпочинає роботу Львівська опера;
1904 рік – у Швеції створюють футбольний клуб «Ґетеборґ»;
1910 рік – у Португалії скидають королівську владу, країну проголошено демократичною республікою;
1911 рік – у Лондоні вводять в дію перший у світі ескалатор;
1927 рік – у Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;
1941 рік – під час Другої Світової війни німецькі війська займають місто Запоріжжя;
1958 рік – із Лондона до Нью-Йорка розпочинаються перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків;
1965 рік – Папа Римський Павло VI видає буллу, якою зняв з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа;
1968 рік – відбувається перший політ пасажирського літака Ту-154;
1994 рік – у Швейцарії спалюють себе 48 членів секти «Орден Храму Сонця»;
2001 рік – британські вчені розшифровують генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Володимир, Павло, Степан, Вероніка
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