4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня заборонено зловживати ліками та алкогольними напоями

4 жовтня, День ветеринарної служби в Україні та Всесвітній день тварин. Віряни вшановують пам'ять священномученика Ієрофея.

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День ветеринарної служби в Україні

Україна кожен рік 4 жовтня проводить День ветеринарної служби в системі Міністерства внутрішніх справ.

Мета цього дня – відзначити працівників, які займаються санітарним та епідеміологічним контролем, проводять карантинні заходи при виявленні спалахів епізоотичних хвороб.

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Ветеринарна міліція виконує завдання щодо нагляду за санітарним станом у тваринницьких фермерських господарствах, переробних підприємствах, встановлення джерел небезпечних інфекцій та їх локалізації, за виробленням якісної та безпечної тваринної продукції.

Всесвітній день тварин

4 жовтня у всьому світі відзначається важливе міжнародне свято – Всесвітній день тварин, або World Animal Day.

Вперше цей день організував 24 березня 1925 року у Берліні відомий на ті часи письменник та захисник тварин Генріх Ціммерманн. Через 4 роки святкування було призначене на 4 жовтня. Ціммерманн займався цією справою та домігся успіху – через 2 роки у Флоренції на міжнародному конгресі однодумців з захисного руху було затверджене це свято. Дату обрано на честь Франциска Асизького – католицького священнослужителя, покровителя тварин, який помер саме 4 жовтня.

Його мета – звернути увагу суспільства на права тварин та умови їх утримання.

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Загрози життю тварин є різноманітними: кожен день люди руйнують місця їх проживання, зловживають природними ресурсами, займаються браконьєрством та незаконною торгівлею, що призводить до зникнення цілих видів.

Яке сьогодні релігійне свято

4 жовтня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Ієрофея. До християнства його навернув апостол Павло. Також він посвятив Ієрофея, який був на той час членом афінського ареопагу, в сан єпископа. Згідно з переказами Ієрофей і єпископ Діонісій, пам'ять якого згадується напередодні, були присутніми під час поховання Діви Марії. Загинув священномученик від рук язичників.

Що не можна робити цього дня

Не довіряйте незнайомцям, особливо, якщо вони вмовляють зробити якийсь вчинок.

Заборонено зловживати ліками та алкогольними напоями.

Цього дня намагаються не грати весілля, інакше шлюб буде недовгим.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: свині тягають солому – до бурі;

Якщо кінь хропе – чекайте на негоду, фиркає – тепло;

Вечірня зоря має червоний колір – буде вітряна погода;

Від цього дня сильнішає холод.

Пам’ятні події 4 жовтня

1535 рік – надруковано першу англомовну Біблію («Біблія короля Якова»);

1582 рік – Папа Римський Григорій XIII оголошує про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат: з моменту введення юліанського календаря до XVI століття «набігла» різниця в 10 днів порівняно з астрономічною датою;

1675 рік – нідерландський фізик Хрістіан Гюйґенс отримує патент на кишеньковий годинник;

1772 рік – під час церемонії у Львові Антон фон Перґен від імені імператорів Марії Терези та Йозефа ІІ офіційно проголошує про повернення Королівства Галичини та Володимирії під владу монарха Королівства Угорщина;

1780 рік – після загибелі свого керівника члени експедиції британського мореплавця Джеймса Кука повертаються на батьківщину;

1830 рік – у результаті повстання в Брюсселі проти нідерландського короля Віллема I було проголошують незалежність Бельгії;

1875 рік – декретом австро-угорського цісаря Франца-Йосифа I засновують університет у Чернівцях (нині Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича);

1883 рік – вперше вирушає у рейс «Східний експрес», що з'єднав Османську імперію з Західною Європою;

1890 рік – у Львові створюють Русько-Українську Радикальну Партію — першу українську політичну партію;

1900 рік – розпочинає роботу Львівська опера;

1904 рік – у Швеції створюють футбольний клуб «Ґетеборґ»;

1910 рік – у Португалії скидають королівську владу, країну проголошено демократичною республікою;

1911 рік – у Лондоні вводять в дію перший у світі ескалатор;

1927 рік – у Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці засновують Міжнародну асоціацію соціального забезпечення;

1941 рік – під час Другої Світової війни німецькі війська займають місто Запоріжжя;

1958 рік – із Лондона до Нью-Йорка розпочинаються перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків;

1965 рік – Папа Римський Павло VI видає буллу, якою зняв з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа;

1968 рік – відбувається перший політ пасажирського літака Ту-154;

1994 рік – у Швейцарії спалюють себе 48 членів секти «Орден Храму Сонця»;

2001 рік – британські вчені розшифровують генетичний матеріал бактерії, що викликає чуму.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Володимир, Павло, Степан, Вероніка