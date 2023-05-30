Як смажена їжа впливає на психіку: дослідження

Через неправильне харчування може виникати депресія

Вчені уже давно встановили, що смажена їжа є фактором ризику ожиріння, високого кров'яного тиску та інших наслідків для здоров'я. Однак, нові результати вказують на усе більшу необхідність зниження споживання смаженої їжі для психічного здоров'я. Про це повідомляє PNAS.

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Дослідницька група в Ханчжоу, Китай, виявила, що часте вживання смаженої їжі, особливо картоплі фрі, пов'язане з:

підвищенням ризику тривожного розладу на 12%;

підвищенням ризику депресії на 7%.

Взаємозв'язок був більш видимим серед молодих чоловіків.

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Проте дослідники, які вивчають харчування, заявили, що результати є попередніми, і наразі вони не мають чіткої відповіді на запитання, чи спричиняє смажена їжа проблеми з психічним здоров'ям, чи люди, які відчувають симптоми депресії або занепокоєння, більше «налягають» на смажену їжу.

У дослідженні взяли участь понад 140 тис. людей, воно тривало 11,3 року. Після виключення учасників із депресією протягом перших двох років було виявлено загалом 8 294 випадки тривожного розладу і 12 735 випадків депресії у тих, хто їв смажену їжу. У той час через смажену картоплю було виявлено збільшення ризику депресії на 2% порівняно з тими, хто їв смажене біле м'ясо.

До слова, вчені знайшли найнебезпечнішу для здоров'я ягоду.

Крім того, медики виявили групу продуктів, які зменшують рівень стресу.

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Зауважимо, науковці назвали продукт, який зменшує ризик серцевих хвороб.