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Як смажена їжа впливає на психіку: дослідження

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Як смажена їжа впливає на психіку: дослідження
Смажена картопля негативно впливає на психічне здоровʼя
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Через неправильне харчування може виникати депресія

Вчені уже давно встановили, що смажена їжа є фактором ризику ожиріння, високого кров'яного тиску та інших наслідків для здоров'я. Однак, нові результати вказують на усе більшу необхідність зниження споживання смаженої їжі для психічного здоров'я. Про це повідомляє PNAS.

Дослідницька група в Ханчжоу, Китай, виявила, що часте вживання смаженої їжі, особливо картоплі фрі, пов'язане з:

  • підвищенням ризику тривожного розладу на 12%;
  • підвищенням ризику депресії на 7%.

Взаємозв'язок був більш видимим серед молодих чоловіків.

Проте дослідники, які вивчають харчування, заявили, що результати є попередніми, і наразі вони не мають чіткої відповіді на запитання, чи спричиняє смажена їжа проблеми з психічним здоров'ям, чи люди, які відчувають симптоми депресії або занепокоєння, більше «налягають» на смажену їжу.

У дослідженні взяли участь понад 140 тис. людей, воно тривало 11,3 року. Після виключення учасників із депресією протягом перших двох років було виявлено загалом 8 294 випадки тривожного розладу і 12 735 випадків депресії у тих, хто їв смажену їжу. У той час через смажену картоплю було виявлено збільшення ризику депресії на 2% порівняно з тими, хто їв смажене біле м'ясо.

До слова, вчені знайшли найнебезпечнішу для здоров'я ягоду.

Крім того, медики виявили групу продуктів, які зменшують рівень стресу.

Зауважимо, науковці назвали продукт, який зменшує ризик серцевих хвороб.

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Теги: здоров'я продукти їжа харчування

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