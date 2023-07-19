Українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини (відео)

Військові знешкодили ворожу міну просто посеред поля

Воїни Української добровольчої армії займаються розмінуванням територій у звільнених від окупантів населених пунктах Херсонщини. Відеозапис опублікував на своїй сторінці журналіст Юрій Бутусов.

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На оприлюдненому відео видно, як військовий знешкоджує ворожу міну просто посеред поля.

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«Україна зараз вважається найбільш замінованою країною у світі. За різними оцінками, вибухонебезпечними предметами забруднено від 30% (дані МВС) до 40% (дані міжнародної неурядової організації Mines Advisory Group) її території. Як наслідок, на розмінування підуть роки, якщо не десятиліття», – зазначив Бутусов.

До відома, Сили оборони продовжують ставити інженерні та мінні загородження на кордоні України з Білоруссю.

Триває 511-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.