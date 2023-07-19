Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини (відео)
фото скріншот відео

Військові знешкодили ворожу міну просто посеред поля

Воїни Української добровольчої армії займаються розмінуванням територій у звільнених від окупантів населених пунктах Херсонщини. Відеозапис опублікував на своїй сторінці журналіст Юрій Бутусов.

На оприлюдненому відео видно, як військовий знешкоджує ворожу міну просто посеред поля.

«Україна зараз вважається найбільш замінованою країною у світі. За різними оцінками, вибухонебезпечними предметами забруднено від 30% (дані МВС) до 40% (дані міжнародної неурядової організації Mines Advisory Group) її території. Як наслідок, на розмінування підуть роки, якщо не десятиліття», – зазначив Бутусов.

До відома, Сили оборони продовжують ставити інженерні та мінні загородження на кордоні України з Білоруссю. 

Триває 511-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось понад 20 бойових зіткнень.

Теги: розмінування Україна Юрій Бутусов відео війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

момент запусків ракет із Козачої бухти «Онікс»
В окупованому Севастополі пролунала серія вибухів
Сьогодні, 04:24
Кримський міст знову втомився
Чи мали Україна та Росія шанс на нормальні стосунки?
17 липня, 20:05
ЗСУ розпочали наступальну операцію на початку червня
Контрнаступ: ISW назвав напрямки, де просуваються ЗСУ
13 липня, 06:22
У результаті ІПСО хтось з українських військових може погодитись на більш ґрунтовне спілкування, яке ворог використає на свою користь
Як росіяни намагаються зірвати контрнаступ: дані розвідки
12 липня, 16:34
Пошкоджено близько 60 квартир та 50 машин
Найбільша атака на Львів: Садовий розповів, які об’єкти зруйновані
6 липня, 07:15
РФ вивозить дітей із окупованих територій України
Росія зізналася у викраденні 700 тис. українських дітей
4 липня, 07:57
Вбиті окупантами цивільні українці
Скільки цивільних українців стратила Росія: шокуючі цифри
27 червня, 16:04
«Вагнерівці» на один день захопили Ростов
Заколот у РФ може нести загрозу Україні та Білорусі
27 червня, 09:17
Аеродром Моздок використовувався ще з часів Радянського Союзу, але з 1991 року сама Росія його не використовувала саме з військовою метою
Окупанти використовують новий аеродром для ракетних атак по Україні: оприлюднені фото
22 червня, 18:54

Події в Україні

Відбулося 19 бойових зіткнень. Генштаб повідомив, де ЗСУ ведуть активний наступ
Відбулося 19 бойових зіткнень. Генштаб повідомив, де ЗСУ ведуть активний наступ
Українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини (відео)
Українські захисники показали, як розміновують поля Херсонщини (відео)
Нічна атака Росії: ЗСУ розкрили деталі удару
Нічна атака Росії: ЗСУ розкрили деталі удару
Розвідка: Окупанти планують провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння
Розвідка: Окупанти планують провокації на ЗАЕС із застосуванням важкого озброєння
Україна повернула більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік – голова британської розвідки
Україна повернула більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік – голова британської розвідки
Корупційний скандал одеського військкома: НАЗК розкрило нові деталі
Корупційний скандал одеського військкома: НАЗК розкрило нові деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Польща заявила, що перекидає війська до східного кордону
31K
31 ракета та 32 дрони: що відомо про масовану нічну атаку на Україну
24K
Українські війська зайняли майже всі панівні висоти в районі Бахмута – ISW
18K
В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
7851
На море, але без росіян! Як українці відпочивають за кордоном під час війни
6874
Зеленський підписав закон про розширення переліку права на демобілізацію

Новини

В Україні втретє від початку доби оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Сьогодні, 07:12
ЗСУ тримають оборону на Куп’янському напрямку і наступають на півдні – Генштаб
Сьогодні, 07:04
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:28
Спека та подекуди дощі з грозами: прогноз погоди на 18 липня
Вчора, 06:01
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:11
Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
16 липня, 11:17

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту