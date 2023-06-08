8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня краще уникати конфліктів, тому що це може принести чимало несподіванок

8 червня відзначається Всесвітній день океанів, Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку та Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Карпа.

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Всесвітній день океанів

Це свято підвищує інтерес та сприяє поглибленню наших знань про Світовий океан. Прагнення розгадати його таємниці допомагає розвиватися різним наукам, адже дослідження океанів об’єднує багато дисциплін — фізику, хімію, геологію, біологію та інші, які разом формують уявлення про океанічне середовище. Морські організми, океанічні течії, хвилі, тектонічні процеси — все це надзвичайно важливо для розуміння життя океану та його ролі в регулюванні клімату.

На рівні ООН ця подія щороку містить виступи науковців, колективні диспути та презентації, присвячені океанічному біорізноманіттю, останнім науковим відкриттям, взаємозв’язку між океаном і земними екосистемами та багатьом іншим аспектам. Традиційно ці заходи проводяться в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, проте минулого року вони вперше пройшли в онлайн – форматі, доступному для широкої публіки.

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Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку

Традиція його відзначення була започаткована у 2000 році з ініціативи членів Німецької асоціації медичної допомоги при пухлинах головного мозку. Некомерційна організація була створена з просвітницькою метою, а саме для підвищення обізнаності суспільства.

Сьогодні пухлини головного мозку вважаються однією із найменш досліджених форм онкологічних захворювань. Суспільство знає про хворобу набагато менше, ніж про інші види раку. Така ситуація сприяє створенню багатьох міфів, що стають перешкодою на шляху своєчасного звернення до спеціаліста.

У Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку активісти привертають увагу політиків та підприємців до цієї проблеми для отримання фінансування, необхідного для пошуку більш ефективних методів діагностики та лікування.

Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна

Ініціаторкою запровадження свята стала Габріела Дельгадо, працівниця Національного інституту жінок, розташованого у Мехіко. Мета свята – звернути увагу на працю людей, зайнятих веденням домашнього господарства. Їхня роль у побудові суспільства надзвичайно значна. Саме домогосподарки та домохазяїни створюють мікроклімат, сприятливий для виховання майбутніх громадян.

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Ведення домашнього господарства – важка праця, яку можна порівняти з роботою шахтарів. Діяльність домогосподарок та домохазяїв дуже багатогранна – вона передбачає прибирання, приготування їжі, прання, прасування, придбання продуктів, побутової хімії тощо. Більшість процесів виконуються вручну.

У 2003 році в Італії була створена перша у світі організація домогосподарів, яка покликана познайомити одружених чоловіків з домашньою роботою. Учасники спільноти освоюють секрети кулінарії, діляться рецептами та ефективними способами прибирання без використання «агресивних» хімічних засобів.

Яке сьогодні релігійне свято

8 червня в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Карпа.

Належав він до числа 70 апостолів і довгі роки витратив на те, щоб читати проповіді у Фракії. Прославляв він віру в Христа, звертався до язичників, підтримував інших вірян в їхній вірі. Також він був єпископом на острові Крит. В церковних переказах існує кілька версій його смерті, тому можна стверджувати, що істинна не відома і досі.

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Що не можна робити цього дня

Після заходу сонця не прибирайте в будинку, тому що будуть хворіти члени родини.

Не вирушайте в далекі подорожі і не змінюйте цього дня місце проживання.

Уникайте конфліктів, тому що день може принести чимало несподіванок і не всі вони будуть приємні.

Народні прикмети і традиції

Дивилися, який сьогодні день: літає багато комарів – будуть теплі дні;

Якщо стрибає багато коників – буде тепло, але йтимуть дощі;

Риба підпливає до поверхні водойм, інколи вистрибує з води – чекайте на сирі дні;

Голосно кумкають жаби – найближчі дні будуть дощовими;

Вночі заморозки – ще 40 днів ранки будуть холодними.

Пам’ятні події 8 червня

1668 рік – Петро Дорошенко стає гетьманом України;

1783 рік – розпочинається виверження вулкана Лакі, Ісландія, найбільш відоме в історії вулканічне виверження, що призводить до тисяч жертв;

1815 рік – завершується Віденський конгрес;

1824 рік – канадець Ноа Кашинг отримує машину для миття і валяння вовни;

1827 рік – засновують грязьовий курорт Саки;

1869 рік – американець Айвз Макгаффні отримує патент на пилосос;

1915 рік – Казимир Малевич створює свій перший "Чорний квадрат" (загалом відомі 4 авторські варіанти);

1918 рік – проголошують Грузинську Демократичну Республіку;

1919 рік – під час Чортківської офензиви Українська Галицька армія здобуває Чортків та змушує польську армію до відступу на відстань 120 км;

1924 рік – британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушають на підкорення Евересту (дехто вважає, що цим альпіністам вдалося підкорити вершину задовго до Е. Гілларі);

1928 рік – здійснюють перший авіаційний переліт зі США в Австралію;

1940 рік – відбувається відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці;

1947 рік – вперше відкривають судноплавство по всьому Дніпру;

1949 рік – виходить у світ роман Джорджа Орвелла «1984»;

1965 рік – американські компанії «Фрито-Лей» і «Пепсі-Кола» зливаються і утворюють компанію «PepsiCo»;

1967 рік – у Середземному морі повітряні та морські сили Ізраїлю помилково атакують американський корабель «ЮСС Ліберті» (USS Liberty), який спостерігав за воєнними діями в регіоні;

1989 рік – у Франції вперше представляють бойовий вертоліт Мі-28;

1993 рік – розпочинається всеукраїнський страйк шахтарів;

1999 рік – вперше в Україні стає доступною програма міжнародного бакалаврату.

Іменини

День ангела в цей день святкують Олександр, Георгій, Іван, Карпо, Макар, Маркіян, Олена.