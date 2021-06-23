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    84-річна жінка викинулася з вікна в Одесі

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    Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі літньої жінки на вулиці Армійській - 84-річна жінка викинулася з вікна в Одесі
    Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі літньої жінки на вулиці Армійській
    фото: 24tv.ua

    Поруч із тілом знайдено документи та передсмертну записку

    Жительку Одеси 1937 року народження у середу, 23 червня 2021 року, виявили без ознак життя в дворі однієї з багатоповерхівок на вулиці Армійській.

    «За попередньою інформацією, жінка вистрибнула з балкону 9-го поверху житлового будинку, в якому вона проживала разом з дочкою. Під час огляду місця події було виявлено її документи, серед яких знаходилася передсмертна записка», - наводить подробиці офіційний сайт Національної поліції України.

    Повні обставини події встановлюються.

    Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «самогубство».

    Як вже розповідав «Главком», телеведуча-мільярдерка та кума російського президента Володимира Путіна Оксана Марченко написала пост про самогубства.

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    Теги: Національна поліція України Одеса самогубство
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    84-річна жінка викинулася з вікна в Одесі