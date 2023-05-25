Про що нагадує нам свято Вознесіння Господнього

Нинішнім святом завершується сорокаденне вшанування Пасхи Господньої

Дорогі брати і сестри! В це радісне свято Вознесіння Господнього Церква нагадує нам, що Ісус Христос, вознісшись, не покинув нас, Він відкрив для людства Небо – вічність. Вознесіння Господнє вказує не на просте переміщення Спасителя у просторі, а на нову реальність буття людини як творіння Божого – у єднанні зі своїм Богом і Творцем, вказує на продовження життя і любові у вічності.

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Син Божий для того й сходив на землю, а тепер вознісся – аби нам, людям, відкрити шлях на Небеса. Вознесіння Христове – невід’ємна і надзвичайно духовно важлива складова справи спасіння людства, яку звершив Господь наш Ісус Христос.

Сьогоднішнє свято спонукає нас пам’ятати, що кожен з людей покликаний Спасителем увійти на небеса. І тут, на землі, ми всі лише подорожні і не візьмемо нічого земного з собою на Небо. А тому подумаймо над тим, як приготуватись до вічності, що зробити для нашого спасіння. Дбаймо, щоби Вознесіння нашого Спасителя для нас було зміцненням віри, утвердженням надії та зігріванням любов’ю. Ми – не полишені Богом на самоті, з нами і посеред нас – Христос, Який нагадує: «У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь: Я переміг світ» (Ін. 16: 33).

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Нинішнім святом завершується сорокаденне вшанування Пасхи Господньої. Як Господь протягом сорока днів після воскресіння являвся Своїм ученикам, так і ми протягом сорока днів прославляли Його перемогу над смертю. Як апостолам Спаситель заповідав очікувати зішестя Святого Духа, так і ми, завершивши великоднє торжество, розпочинаємо духовне приготування до П’ятидесятниці, до дня Святої Тройці, який настане за десять днів.

У важких, трагічних умовах страждань, війни, болю зустрічаємо цього року ми святкові дні. Але зміст того, що ми вшановуємо, нагадує нам істинність слів Спасителя: «У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь: Я переміг світ» (Ін. 16: 33). Тож нехай радість, яку приносить нам Вознесіння, усвідомлення того, що і для нас відкриті оселі Небесні, знання про те, що ми не полишені на самоті, але з нами і серед нас – Христос, допомагають долати усі виклики й труднощі.

Богу нашому слава на віки віків! Амінь.