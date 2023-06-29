Прем'єр Іспанії відвідає Україну

Іспанія з суботи головуватиме в ЄС

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес приїде в Україну вже цієї суботи, 1 липня. Це буде перший день головування його країни у Євросоюзі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає пресслужба Офісу президента.

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«І насамкінець кілька думок про наступне півріччя для Європи. Вважаю символічним, що цієї суботи, в перший день головування Іспанії в ЄС, на моє запрошення Україну відвідає з візитом пан прем'єр-міністр Іспанії Санчес. Вперше початок головування країни в ЄС буде підкреслено візитом в Україну», – розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що цей факт дуже багато говорить про те, яким важливим для Європи буде це півріччя.

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Варто зауважити, що останні шість місяців у Євросоюзі головувала Швеція.

Нагаємо, триває 491-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. РФ продовжує вбивати мирне населення України, і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору цивільного населення. Сьогодні противник застосував шість зенітних керованих ракет С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом доби ворог завдав 23 авіаційних ударів, здійснив близько 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.