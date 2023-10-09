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9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні в Україні відзначають День ріелтора
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто розпочинати нові справи

Сьогодні, 9 жовтня, в Україні відзначають День ріелтора. У світі – Всесвітній день пошти. Віряни вшановують пам'ять святого Якова Алфієвого.

День ріелтора

9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День ріелтора – це неофіційне професійне свято в Україні. Щорічно святкується 9 жовтня.

День ріелтора вирішили відзначати в 1999 році на Першому всеукраїнському з'їзді ріелторів. З того часу офіційне святкування проходить щорічно.

Ріелтори – це фахівці в сфері продажу нерухомості. Вони допомагають клієнту підібрати житло, що відповідає його потребам, а також оформити угоду.

Професія має давнє коріння, ще в середні століття фахівці, які надають посередницькі послуги в торгівлі, користувалися повагою і шаною, їхня робота вважалася престижною. 

Всесвітній день пошти

9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Всесвітній день пошти відзначається з 1969 року під егідою ООН.

Дату 9 жовтня обрали через те, що саме в цей день в 1874 році представники 22 країн підписали Бернський договір та заснували Генеральний поштовий союз. Ця організація в свою чергу стала прототипом Всесвітнього поштового союзу, членами якого наразі є 189 держав усього світу, у тому числі й Україна.

Яке сьогодні релігійне свято

9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

9 жовтня церква вшановує пам’ять святого Якова Алфієвого, який належав до числа дванадцяти апостолів, особливо наближених до Ісуса Христа. Раніше він носив ім’я Матвій і не відрізнявся праведним способом життя, оскільки був митарем, збирачем податків. Однак, зустрівшись з Ісусом, захотів служити Богові.

Надалі Яків вирушив з проповіддю в Едессі і Юдею. Постраждав апостол за свою віру: його розіп'яли на хресті на кордоні Єгипту і Палестини.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна лаятися і з'ясовувати стосунки з близькими.
  • Не варто згадувати про погане.
  • Краще не ремонтувати одяг або взуття, бо можна сильно поранитися.
  • Не варто починати нові справи.
  • Краще не розповідати сни.

Народні прикмети

  • Якщо вечірнє небо рожевого кольору, то погода буде гарною.
  • Якщо вишня скинула листя, то зима вже прийшла.
  • Йде дощ зі снігом – у січні буде відлига.

Пам’ятні події 9 жовтня

  • 1596 – церковний собор у Бересті затвердив Берестейську унію, чим заснував Українську греко-католицьку церкву
  • 1621 – у Хотині після війни підписано мирний договір між Річчю Посполитою і Османською імперією, за яким Річ Посполита зобов'язувалась утримувати козаків від походів на татарські і османські володіння, а Османська імперія – своїх васалів від нападів на територію Речі Посполитої.
  • 1655 – перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої у битві під Городком коло Львова.
  • 1779 – перші бунти проти введення устаткування для прядіння бавовни, починаються в Манчестері.
  • 1789 – у Королівстві Франція заборонені тортури.
  • 1780 – у Королівстві Пруссія скасовано особисту залежність селян від поміщиків.
  • 1874 – створення Всесвітнього поштового союзу. Цього дня починаючи з 1957 року відзначається Всесвітній день пошти.
  • 1918 – обрання Фрідріха Карла Гессенського королем Фінляндії.
  • 1920 – польські частини під командуванням генерала Л. Желіговського зайняли Вільнюс.
  • 1928 – у Львові засновано греко-католицьку Богословську академію.
  • 1944 – вийшов указ НКВС/НКДБ «Про заходи із посилення боротьби з оунівським підпіллям і ліквідації озброєних банд ОУН у західних областях України».
  • 1963 – в повітря вперше піднявся гвинтокрил Мі-8.
  • 1968 – почався великий судовий процес над тими, хто 25 серпня 1968 р. вийшов на Красну площу в Москві з лозунгами: «Руки геть від ЧССР!», протестуючи проти радянської окупації Чехословацькою Соціалістичної Республіки.
  • 1975 – академіку Андрію Сахарову присуджена Нобелівська премія миру
  • 1989 – в СРСР визнано право працівників на страйк.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Яків, Максим, Костянтин, Юхим, Петро.

Теги: церква свята традиції свято

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