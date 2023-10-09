9 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні в Україні відзначають День ріелтора

Сьогодні не варто розпочинати нові справи

Сьогодні, 9 жовтня, в Україні відзначають День ріелтора. У світі – Всесвітній день пошти. Віряни вшановують пам'ять святого Якова Алфієвого.

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День ріелтора

День ріелтора – це неофіційне професійне свято в Україні. Щорічно святкується 9 жовтня.

День ріелтора вирішили відзначати в 1999 році на Першому всеукраїнському з'їзді ріелторів. З того часу офіційне святкування проходить щорічно.

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Ріелтори – це фахівці в сфері продажу нерухомості. Вони допомагають клієнту підібрати житло, що відповідає його потребам, а також оформити угоду.

Професія має давнє коріння, ще в середні століття фахівці, які надають посередницькі послуги в торгівлі, користувалися повагою і шаною, їхня робота вважалася престижною.

Всесвітній день пошти

Всесвітній день пошти відзначається з 1969 року під егідою ООН.

Дату 9 жовтня обрали через те, що саме в цей день в 1874 році представники 22 країн підписали Бернський договір та заснували Генеральний поштовий союз. Ця організація в свою чергу стала прототипом Всесвітнього поштового союзу, членами якого наразі є 189 держав усього світу, у тому числі й Україна.

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Яке сьогодні релігійне свято

9 жовтня церква вшановує пам’ять святого Якова Алфієвого, який належав до числа дванадцяти апостолів, особливо наближених до Ісуса Христа. Раніше він носив ім’я Матвій і не відрізнявся праведним способом життя, оскільки був митарем, збирачем податків. Однак, зустрівшись з Ісусом, захотів служити Богові.

Надалі Яків вирушив з проповіддю в Едессі і Юдею. Постраждав апостол за свою віру: його розіп'яли на хресті на кордоні Єгипту і Палестини.

Що не можна робити цього дня

Не можна лаятися і з'ясовувати стосунки з близькими.

Не варто згадувати про погане.

Краще не ремонтувати одяг або взуття, бо можна сильно поранитися.

Не варто починати нові справи.

Краще не розповідати сни.

Народні прикмети

Якщо вечірнє небо рожевого кольору, то погода буде гарною.

Якщо вишня скинула листя, то зима вже прийшла.

Йде дощ зі снігом – у січні буде відлига.

Пам’ятні події 9 жовтня

1596 – церковний собор у Бересті затвердив Берестейську унію, чим заснував Українську греко-католицьку церкву

1621 – у Хотині після війни підписано мирний договір між Річчю Посполитою і Османською імперією, за яким Річ Посполита зобов'язувалась утримувати козаків від походів на татарські і османські володіння, а Османська імперія – своїх васалів від нападів на територію Речі Посполитої.

1655 – перемога гетьмана Богдана Хмельницького над військом Речі Посполитої у битві під Городком коло Львова.

1779 – перші бунти проти введення устаткування для прядіння бавовни, починаються в Манчестері.

1789 – у Королівстві Франція заборонені тортури.

1780 – у Королівстві Пруссія скасовано особисту залежність селян від поміщиків.

1874 – створення Всесвітнього поштового союзу. Цього дня починаючи з 1957 року відзначається Всесвітній день пошти.

1918 – обрання Фрідріха Карла Гессенського королем Фінляндії.

1920 – польські частини під командуванням генерала Л. Желіговського зайняли Вільнюс.

1928 – у Львові засновано греко-католицьку Богословську академію.

1944 – вийшов указ НКВС/НКДБ «Про заходи із посилення боротьби з оунівським підпіллям і ліквідації озброєних банд ОУН у західних областях України».

1963 – в повітря вперше піднявся гвинтокрил Мі-8.

1968 – почався великий судовий процес над тими, хто 25 серпня 1968 р. вийшов на Красну площу в Москві з лозунгами: «Руки геть від ЧССР!», протестуючи проти радянської окупації Чехословацькою Соціалістичної Республіки.

1975 – академіку Андрію Сахарову присуджена Нобелівська премія миру

1989 – в СРСР визнано право працівників на страйк.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Яків, Максим, Костянтин, Юхим, Петро.