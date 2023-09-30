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На Волині Московська церква покарала священника: що він зробив

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Волині Московська церква покарала священника: що він зробив
Протоієрей Олександр Колб не зможе повернутися до служіння, доки не розкається
фото з відкритих джерел

Олександру Колбу тимчасово заборонили проводити служіння та причащатися

Протоієрею Московської церкви Свято-Марії-Магдалинівського храму Луцька Олександру Колбу тимчасово заборонили проводити служіння та причащатися. Заборону про це видав митрополит Волинський і Луцький Нафанаїл.

У документі йдеться про заборону без права причастя Святих Христових Таїн до повного покаяння. Також без дозволу керівника єпархією забороняється перехід до іншої єпархії.

Зазначається, що відповідне покарання протоієрей Олександр Колб отримав через те, що 4 вересня в Андріївській церкві Києва взяв участь у співслужінні з екзархом Константинопольського патріархату єпископом Михаїлом Команським.

На Волині Московська церква покарала священника: що він зробив фото 1

«Особисто я вірю, що з Божою допомогою, поволі скресне крига взаємної недовіри та протистояння в житті православних в Україні. Ми ж радо чекаємо й на інших кліриків УПЦ для спільного служіння та молитви як першого кроку в напрямку умиротворення церковного життя. Чекаємо, з повагою та любовʼю, як на братів у Христі та вільних дітей Божих», – сказав єпископ Команський.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зібрали понад 125 підписів народних депутатів під зверненням до спікера Руслана Стефанчука. Парламентарі вимагають невідкладно винести на розгляд законопроєкти, які допоможуть заборонити діяльність Московського патріархату.

Однак Стефанчук заявив, що в парламенті наразі немає необхідної кількості голосів, щоб заборонити діяльність УПЦ МП. Цю думку вже розкритикував народний депутат Віктор Балога.

Теги: церква

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