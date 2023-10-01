1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

1 жовтня 2023 року в Україні відзначають шість свят в один день

У неділю, 1 жовтня відзначається День захисників та захисниць України, День українського козацтва, День територіальної оборони України, День ветерана та День вчителя в Україні.

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Віряни святкують Покрови Пресвятої Богородиці.

День захисників і захисниць України

День захисників і захисниць України – державне свято, яке до цього року відзначали 14 жовтня. Створене, щоб вшанувати пам'ять захисників нашої держави та подякувати тим, хто сьогодні боронить її від ворога.

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Після здобуття незалежності захисників Батьківщини за радянським звичаєм вшановували 23 лютого. Вперше День захисників в Україні почали відзначати у 2014 році за указом президента Петра Порошенка. Його святкують щорічно разом із церковним святом Покрови Пресвятої Богородиці, яку дуже шанували запорізькі козаки.

2023 року День захисника України перенесли на 1 жовтня за указом президента Володимира Зеленського. Свято змінило дату через реформу церковного календаря. З 1 вересня ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар, де всі свята відзначаються на 13 днів раніше.

День українського козацтва

День Українського козацтва – свято України, що відзначається щорічно 1 жовтня в день Покрови Пресвятої Богородиці згідно з Указом Президента України від 1999 року.

У XVI-XVII ст. в ході боротьби з іноземними завойовниками українська народність істотно консолідувалася. Найважливішу роль зіграло при цьому виникнення особливих військових формувань – козацтва (XV століття), яке створило державу (XVI століття) зі своєрідним республіканським ладом – Запорізьку Січ, яка стала політичним оплотом українців.

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З початку відродження козацтва на Україні президентом України були підписані укази: «Про координаційну раду Українського козацтва», «Про національну програму розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки» та «Про день Українського козацтва».

В Україні зареєстровано близько десятка всеукраїнських громадських організацій українського козацтва та більш ніж п'ятсот обласних, районних, міських і сільських козацьких утворень. Серед них: «Українське козацтво» (1991), «Спілка козацьких організацій України» (1999), «Козацтво України» (2001), «Об'єднане козацтво України» (2003) та ін. У своїх лавах вони нараховують майже 200 тисяч осіб.

День територіальної оборони

Згідно з Указом Президента України від 2020 року День територіальної оборони в Україні відзначається щороку в першу неділю жовтня. Глава держави запровадив цей день з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій, а також зважаючи на високу роль територіальної оборони в забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України.

День ветерана

З метою посилення уваги до потреб і проблем старшого покоління, забезпечення належного та гідного соціального захисту ветеранів, при підтримці ініціативи громадських ветеранських організацій 24-го вересня 2004-го року Указом Президента України № 1135/2004 був встановлений національний український «День ветерана», який відзначається з тих часів щорічно 1-го жовтня.

Вперше ветеранами стали називатися якраз солдати і військовослужбовці, за плечима яких було більше 20 років вірної служби. Це сталося ще в античному Римі. Повага і шана до цих солдатів з боку їх держави була така велика, що вони наділялися земельними ділянками або отримували солідну грошову винагороду, ставали повноправними римськими громадянами і звільнялися від всіляких повинностей.

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Зараз у багатьох країнах світу державами та урядами встановлюється чітка стратегія в підтримці ветеранів та ветеранських організацій.

День вчителя

Щорічно в першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівника освіти. День вчителя – професійне свято всіх учителів, викладачів і працівників сфери освіти.

В Україну свято прийшло ще з СРСР, де його вперше відзначили ще 1965 року. Після проголошення незалежності України святкування було встановлено указом президента у 1994 році. Тоді ж День вчителя вирішили відзначати що першої неділі жовтня. Всесвітній день учителів відзначають 5 жовтня.

Оскільки День учителя припадає на неділю, зазвичай у школах його святкують у п’ятницю.

Яке сьогодні релігійне свято

Покрова Пресвятої Богородиці – велике християнське і народне свято, пов'язане з переказами про чудесне явлення Діви Марії жителям Константинополя. З цього року, у зв'язку з переходом Православної церкви України на новоюліанський календар, Покрову відзначають 1 жовтня.

Відзначення свята Покрови має дуже глибоку історію в Україні. Хоча свято було впроваджене ще з часів хрещення Русі, особливе шанування Покрови Богородиці починається з 12 століття.

Покрова Пресвятої Богородиці була одним з найголовніших свят запорозьких козаків, котрі будували багато однойменних храмів та шанували особливо ікони Покрови. Деякі Покровські храми, переважно 18 століття, вціліли до нашого часу. Перлиною української архітектури можуть вважатися Покровський собор Харкова, зведений у 1689 р., у стилі мішаного козацько-московського бароко, та київська трибанна церква Покрови на Подолі, що зведена у 1766 році видатним Григоровичем-Барським.

Що не можна робити цього дня

Не слід у цей день надто багато переживати.

Також не варто сьогодні просити у Бога більше, ніж потрібно вам.

Не варто лінуватися нині, аби не залишитися голодним на зиму.

Не можна у цей день прибирати павутину.

Народні прикмети

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

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Якщо журавлі вже летять у теплі краї, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.

Якою буде погода сьогодні, такою, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.

Якщо людина народилася 1 жовтня, то вона буде мандрівником. Як талісман їй можна носити гранат.

Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.

Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.

Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.

Пам’ятні події 1 жовтня

1648 — козацькі полки захопили фортецю Кодак на Запорожжі.

1661 — в Королівстві Англія відбулися перші перегони на яхтах: король Карл II обігнав свого брата Джеймса

1727 — на генеральній раді у місті Глухові Данила Апостола обрано гетьманом.

1871 — у Києві почала роботу Колегія Павла Ґалаґана.

1919 — скінчилася польсько-українська війна (1918—1919)

1926 — Київський оперний театр отримав назву Київська державна академічна українська опера, (сьогодні Національна опера України ім. Т. Г. Шевченка)

1928 — у СРСР затверджено перший 5-річний план розвитку народного господарства.

1929 — численні арешти в Українській СРР членів вигаданої сталінцями Спілки Визволення України (СВУ), початок масового винищення української інтелігенції.

1930 — у Московському Кремлі підірвано Чудівський монастир, закладений 1365 року.

1931 — став до ладу і випустив перший трактор Харківський тракторний завод.

1938 — німецькі війська ввійшли на територію Чехословаччини

1941 — підписано тристоронню угоду, за якою США та Велика Британія зобов'язувалися надати СРСР матеріальну допомогу.

1948 — почалась експлуатація газопроводу Дашава-Київ завдовжки 513 км.

1949 — у Пекіні проголошено створення Китайської Народної Республіки.

1959 — у Києві створено Товариство культурних зв'язків з українцями за кордоном.

1960 — на Запорізькому автомобілебудівному заводі розпочалося виробництво серійних машин ЗАЗ-965 «Запорожець».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Петро, Роман, Олександр, Микола, Іван, Михайло, Георгій, Віра, Олексій.