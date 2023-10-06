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6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 жовтня відзначають Всесвітній день охорони місць проживання
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто лінуватися й лежати весь день у ліжку

Сьогодні, 6 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день охорони місць проживання та День помічника лікаря. Віряни вшановують пам’ять апостола Фоми – одного з 12 учнів Ісуса Христа.

Всесвітній день охорони місць проживання

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Щорічно 6 жовтня в усьому світі відзначають Всесвітній день охорони місць проживання – міжнародне свято, покликане привернути увагу людства до проблеми збереження довкілля планети Земля.

Цей день був започаткований у 1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої фауни і флори і природних місць існування в Європі (Бернської конвенції).

Людство своєю діяльністю вже давно впливає на природу, змінюючи її. Порушення довкілля відбувається внаслідок антропогенних впливів, які докорінно змінюють умови життя диких тварин, а саме вирубки лісів, осушення боліт, розорювання степів, перелогових земель, створення водосховищ тощо.

Всесвітній день охорони місць проживання заснований для того, щоб нагадати людству про те, що ми, люди, є лише частиною природи, ми живемо і розвиваємося за її законами. Це день закликає будувати своє життя так, щоб зберегти й передати майбутнім поколінням все розмаїття тваринного і рослинного світу нашої планети.

День помічника лікаря

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День помічника лікаря (асистента) відзначається щорічно 6 жовтня.

Професія помічника лікаря існує вже понад 50 років. Асистенти лікаря готуються як фахівці широкого профілю і можуть практикувати практично в будь-якій галузі за наявності лікаря.

Професійне щорічне свято, яке має за свою мету показати важливість роботи помічників лікаря.

Яке сьогодні релігійне свято

6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

6 жовтня церква згадує апостола Фому – одного з 12 учнів Ісуса Христа. Цей святий найбільш відомий широкому загалу як Фома Невіруючий. Адже він сумнівався у Воскресінні Христа, доки не побачив і не торкнувся його ран.

До зустрічі з Христом Фома був рибалкою і моряком. Він наймався на торговельні кораблі і цим заробляв собі на існування.

Одного разу Фома почув про Христа. Люди розповідали, що той творить дива і мудрий, як Соломон. Незабаром Фомі пощастило познайомитися з Ісусом. Він одразу став палким прихильником Божого сина.

Серед усіх апостолів Фома вирізнявся аналітичним складом розуму, найкращим інтелектуальним розумінням Христа та здатністю гідно оцінити його особистість.

Життя апостола Фоми було пов’язане з проповіддю Євангелія в різних країнах світу. Після Вознесіння Господнього апостол Фома отримав Парфію (сучасний Іран) і Індію як місця своєї проповіді.

Апостол Фома страждав від переслідувань язичників, які не хотіли прийняти християнську віру. Вони кидалися на нього з камінням, стріляли з луків і навіть одного разу спалили його хату. Якось язичники спробували спалити його на багатті, але вогонь не зачепив апостола.

Останнє мучеництво апостола Фоми сталося близько 72 року н.е. на горі Ст. Томаса поблизу Мадраса (сучасний Ченнаї) в Індії. Там він молився в печері, коли до нього підкрався язичницький жрець і пронизав його списом. Апостол Фома помер, прославляючи Бога і передавши своєму учневі свою евангельську книгу.

Що не можна робити цього дня

  • Перераховувати гроші в гаманці і дрібні монети. Вважається, що це теж може стати причиною подальших проблем з грошима в найближчому місяці.
  • Не можна скаржитися й згадувати власні біди.
  • Цього дня під забороною були будь-яке невиправдане витрачання грошей.
  • Також не варто лінуватися й лежати весь день у ліжку.

Народні прикмети

  • Мало грибів і багато горіхів – чекай суворої зими.
  • Безвітряний день вказує на те, що скоро прийдуть справжні холоди.
  • Дим стелиться землею – чекайте на погану погоду.

Пам’ятні події 6 жовтня

  • 1553 – за наказом султана Сулеймана І Пишного був страчений його син – Шехзаде Мустафа
  • 1596 – розпочався Берестейський церковний собор
  • 1618 – українське військо на чолі з П. Сагайдачним вирушило у бік Москви і розгромило московське військо Бутурліна.
  • 1648 – війська Богдана Хмельницького взяли в облогу Львів.
  • 1701 – Києво-Могилянській колеґії надано статус академії.
  • 1829 – перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснив паровоз «Ракета», збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном.
  • 1848 – у Відні розпочалося народне повстання, яке вилилось у революцію 1848-1849 рр.
  • 1917 – відбувся І Всеукраїнський з'їзд товариств «Просвіта».
  • 1918 – відкрився Київський державний український університет.
  • 1927 – у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового фільму.
  • 1948 – в Ашгабаті стався один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви. Тепер у Туркменістані цього дня відзначається День поминання.
  • 1973 – атакою єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур почалася Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами.
  • 1975 – київське «Динамо» виграло Суперкубок УЄФА у клубу «Баварія» (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).
  • 2007 – між Росією, Білоруссю і Казахстаном укладений Договір «Про створення єдиної митної території і формування Митного союзу».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Ян, Іраїда, Раїса.

Теги: церква свята традиції свято

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