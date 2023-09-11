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В Умані запрацював особливий режим в'їзду/виїзду через свято Рош га-Шана

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
В Умані запрацював особливий режим в'їзду/виїзду через свято Рош га-Шана
Попри всі застереження зараз в Умані вже понад три тисячі паломників
фото: hromadske

Черкаська ОВА попередила про заборони, а також дію комендантської години 

Починаючи з понеділка, 11 вересня в Умані запрацював особливий режим в'їзду/виїзду, а також пересування містом. Про це розповів голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Він підкреслив, що у місті на цей момент працює дев'ять пропускних пунктів, а процедури контролю такі самі, як і минулого року.

Табурець наголосив, що правоохоронці несуть службу в посиленому режимі, задіяні піші патрулі. При цьому, попри застереження як на рівні дипломатичних служб, так і ОВ, зараз в Умані вже понад три тисячі паломників.

Глава Черкаської ОВА додав: «Нагадую, що в мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю».

Місцевих жителів попередили про комендантську годину – вона діє для всіх з 00:00 до 4:00.

Ігор Табурець також нагадав: «Черкащина – гостинна область, однак у нашій країні триває війна. Увесь комплекс заходів, що ми впроваджуємо, задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. Прошу до цього ставитися з розумінням».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав хасидів відмовитися від поїздок до Умані в Україні. Він зазначив, що під час нещодавньої телефонної розмови президент України Володимир Зеленський наголосив, що у місті недостатньо укриттів для власного населення на випадок нападу Росії, не кажучи вже про туристів.

Також ми писали, що у першій половині 2023 року понад 2 тис. громадян України отримали відмову на в’їзд до Ізраїлю. Водночас, як стверджують у дипломатичній установі, ізраїльська сторона «свідомо маніпулює статистикою», заявляючи, що у в’їзді відмовили лише 5% із 40 тис. українців, які намагалися потрапити до країни від початку повномасштабного російського вторгнення.

Теги: війна Умань Черкащина Рош ха-Шана свято

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