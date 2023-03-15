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Зміна голови Луганської ОВА: з’явилися перші подробиці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зміна голови Луганської ОВА: з’явилися перші подробиці
Сергія Гайдая сьогодні звільнено з посади голови Луганської ОВА
фото з відкритих джерел

Хто саме надалі очолить Луганську ОВА поки невідомо

У Луганській області новим керівником буде найімовірніше військова людина. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає «Суспільне».

«Власне, це і була мотивація. Як і раніше, є такий намір у всіх прифронтових та відверто фронтових, як у випадку з Луганською областю регіонах, мати на посаді очільника саме військову людину», – зазначив він.

Проте, хто саме надалі очолить Луганську ОВА Никифоров не уточнив. 

«Щодо призначення Сергія Гайдая послом до Казахстану, має бути відповідне рішення, до підпису рішення коментувати про це я не можу», – додав Никифоров.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав укази про звільнення Сергія Гайдая з посади очільника Луганської обласної військової адміністрації, Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації та Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Теги: Луганщина війна Сергій Гайдай

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