Зміна голови Луганської ОВА: з’явилися перші подробиці
Хто саме надалі очолить Луганську ОВА поки невідомо
У Луганській області новим керівником буде найімовірніше військова людина. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров, передає «Суспільне».
«Власне, це і була мотивація. Як і раніше, є такий намір у всіх прифронтових та відверто фронтових, як у випадку з Луганською областю регіонах, мати на посаді очільника саме військову людину», – зазначив він.
Проте, хто саме надалі очолить Луганську ОВА Никифоров не уточнив.
«Щодо призначення Сергія Гайдая послом до Казахстану, має бути відповідне рішення, до підпису рішення коментувати про це я не можу», – додав Никифоров.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні підписав укази про звільнення Сергія Гайдая з посади очільника Луганської обласної військової адміністрації, Максима Марченка з посади голови Одеської обласної державної адміністрації та Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
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