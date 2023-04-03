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У Кривому Розі стався вибух у п'ятиповерховому будинку: десяток постраждалих (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Кривому Розі стався вибух у п'ятиповерховому будинку: десяток постраждалих (фото)
Унаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито скло у вікнах другого під'їзду
фото: ДСНС

Госпіталізовано трьох людей: чоловіка, який дістав опіки тіла, та дві жінки, які дістали гостре отруєння продуктами горіння

На Дніпропетровщині у Кривому Розі стався вибух газу у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Героїв полку «Азов», Про це повідомляє пресцентр Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

«Після прибуття на місце події рятувальники встановили, що в трикімнатній квартирі, розташованій на другому поверсі житлового будинку, стався вибух газоповітряної суміші, внаслідок чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв. м. О 07:42 займання локалізовано та о 08:12 ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

Унаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито скло у вікнах другого під'їзду. Руйнувань несучих конструкцій не виявлено. Співробітники ДСНС врятували 10 осіб, із них чотирьох осіб за допомогою спеціальної техніки та шістьох осіб сходовими клітками.

У Кривому Розі стався вибух у п'ятиповерховому будинку: десяток постраждалих (фото) фото 1
У Кривому Розі стався вибух у п'ятиповерховому будинку: десяток постраждалих (фото) фото 2
У Кривому Розі стався вибух у п'ятиповерховому будинку: десяток постраждалих (фото) фото 3

За оперативною інформацією екстреної медичної допомоги, постраждали 10 осіб, зокрема одна дитина. У семи осіб ситуаційна реакція, від госпіталізації відмовилися.

Госпіталізовані троє травмованих: чоловік, 1956 року народження, який дістав опіки тіла, та дві жінки, 1969 і 1932 років народження, які дістали гостре отруєння продуктами горіння. Загиблих немає.

Нагадаємо, 23 березня у Кропивницькому стався вибух газу в багатоповерхівці.

Теги: Дніпропетровщина Кривий Ріг газ

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У Кривому Розі стався вибух у п'ятиповерховому будинку: десяток постраждалих (фото)
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