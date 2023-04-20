Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Запуск ворожих дронів та причина спалаху в небі над Києвом: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Запуск ворожих дронів та причина спалаху в небі над Києвом: головне за ніч
ЗСУ відбили 10 із 11 запущених ввечері ворожих дронів
фото: Getty Images (ілюстративне)

Окупанти вкотре тероризували Україну «Шахедами»

Увечері 19 квітня у Києві, Київській та низці областей пролунала повітряна тривога. Ворог запустив іранські дрони-камікадзе. Повітряні сили збили 10 із 11 безпілотників на південно-східному напрямку. Під час повітряної тривоги жителі столиці побачили в небі яскравий спалах, однак звуку вибуху чути не було. За повідомленням NASA та проєкту Alpha Centauri, це міг бути метеор. Тим часом стало відомо, хто замінить чинного посла ЄС в Україні. Між тим, Зеленський сьогодні має виступити перед Конгресом Мексики. «Главком» зібрав ці та інші новини ночі проти 20 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

Запуск ворожих дронів

Ввечері 19 квітня повітряну тривогу було оголошено спочатку в Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській областях і в Криму, а згодом небезпека поширилася на Київ, Київську та ще кілька областей.

Моніторингові канали повідомляли про запуск «Шахедів» зі Сходу. Київська обласна державна адміністрація заявляла про ворожу повітряну ціль у небі над Київщиною.

Небезпека в столиці та на Київщині тривала майже годину. Згодом Повітряні сили ЗСУ поінформували, що під час вечірньої атаки окупантів їм вдалося збити 10 із 11 запущених дронів.

Спалах у небі над Києвом

Мешканці Києва ввечері 19 квітня бачили в небі яскравий спалах невідомого об'єкта.

Мережа одразу вибухнула мемами, у яких користувачі жартували, ніби причиною спалаху було інопланетне НЛО.

Згодом Київська міська військова адмінстрація заявила, що явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Водночас науково-популярний проєкт Alpha Centauri цю версію заперечив: за даними науковців, біля Києва впав не супутник, а метеор. Саме ж космічне агентство NASA спростувало заяву про нібито падіння супутника і підтримало версію, що це, ймовірно, був метеор.

Ім'я нового посла ЄС в Україні

Заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріна Матернова має бути призначена новим послом Європейського Союзу в Україні. Про це стало відомо з внутрішньої записки Європейської служби зовнішніх справ, що потрапила в розпорядження видання Euractiv.

«Призначення Матернової може стати ключовим у просуванні європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідну Києву для досягнення прогресу на шляху до вступу», – сказав виданню посадовець ЄС на умовах анонімності.

Виступ Зеленського перед Конгресом Мексики

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 квітня, виступить перед Конгресом Мексики через відеозв'язок. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані мексиканські джерела.

За інформацією цих джерел, виступ має початися приблизно опівдні в четвер. Звернення Зеленського до нижньої палати Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною.

Австрія долучилася до розмінування України

Австрія підтримала гуманітарне розмінування в Україні в межах «Програми підтримки для України» Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), хоча раніше країна заявляла, що такий крок суперечить її нейтралітету.

«Ми швидко відреагували на заклик українського уряду надати підтримку в гуманітарному розмінуванні. Австрія вже робить свій внесок у гуманітарне розмінування в Україні в межах «Програми підтримки для України» ОБСЄ. Але ми постійно перевіряємо, як ми можемо й надалі найефективніше підтримувати Україну у сфері розмінування», – зазначив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

Читайте також:

Теги: Австрія розмінування Володимир Зеленський тривога Київ NASA безпілотник посол

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Братва» Чаушеску при підтримці Кремля через 30 років рветься в Румунії до влади
Здрастуйте, ми від Чаушеску! Остання надія Кремля у Румунії Сусіди
18 квiтня, 14:00
Поліціянти ропзповіли, як спланувати маршрут поїздки з урахуванням ДТП на трасі Київ-Чоп
На трасі Київ-Чоп сталася ДТП: поліція розповіла, як об'їхати
9 квiтня, 22:41
Заяву підписали 49 країн ООН
Депортація українських дітей в РФ: країни ООН зробили спільну заяву
5 квiтня, 21:17

Події в Україні

В очікуванні контрнаступу: стало відомо, кого Росія кине на оборону окупованого Криму
В очікуванні контрнаступу: стало відомо, кого Росія кине на оборону окупованого Криму
На окупованих територіях росіяни ввели в шкільну програму з історії новий розділ
На окупованих територіях росіяни ввели в шкільну програму з історії новий розділ
Запуск ворожих дронів та причина спалаху в небі над Києвом: головне за ніч
Запуск ворожих дронів та причина спалаху в небі над Києвом: головне за ніч
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося збити минулої доби
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося збити минулої доби
ЗМІ повідомили, хто стане новим послом ЄС в Україні
ЗМІ повідомили, хто стане новим послом ЄС в Україні
Міндовкілля вказало, скільком видам тварин загрожує вимирання через вторгнення Росії
Міндовкілля вказало, скільком видам тварин загрожує вимирання через вторгнення Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Повітряні сили пояснили, чому Росія призупинила масовані атаки по Україні
45K
Яким буде результат українського контрнаступу: прогноз ексдиректора ЦРУ
43K
Духовенство Московського патріархату в Україні готове присягнути Варфоломію. Чому це не вихід?
14K
Скільки київських церков Московського патріархату перейшло до ПЦУ? Сумна статистика
12K
Окупанти запустили «Шахеди». У кількох областях оголошена повітряна тривога
12K
Вночі на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Вчора, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Вчора, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Вчора, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Вчора, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Вчора, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
18 квiтня, 23:00

Прес-релізи

Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
Мільйон на розвиток організацій, які опікуються ветеранами: стартував конкурс
19 квiтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту