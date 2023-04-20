Запуск ворожих дронів та причина спалаху в небі над Києвом: головне за ніч

Окупанти вкотре тероризували Україну «Шахедами»

Увечері 19 квітня у Києві, Київській та низці областей пролунала повітряна тривога. Ворог запустив іранські дрони-камікадзе. Повітряні сили збили 10 із 11 безпілотників на південно-східному напрямку. Під час повітряної тривоги жителі столиці побачили в небі яскравий спалах, однак звуку вибуху чути не було. За повідомленням NASA та проєкту Alpha Centauri, це міг бути метеор. Тим часом стало відомо, хто замінить чинного посла ЄС в Україні. Між тим, Зеленський сьогодні має виступити перед Конгресом Мексики. «Главком» зібрав ці та інші новини ночі проти 20 квітня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Запуск ворожих дронів

Ввечері 19 квітня повітряну тривогу було оголошено спочатку в Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській областях і в Криму, а згодом небезпека поширилася на Київ, Київську та ще кілька областей.

Моніторингові канали повідомляли про запуск «Шахедів» зі Сходу. Київська обласна державна адміністрація заявляла про ворожу повітряну ціль у небі над Київщиною.

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Небезпека в столиці та на Київщині тривала майже годину. Згодом Повітряні сили ЗСУ поінформували, що під час вечірньої атаки окупантів їм вдалося збити 10 із 11 запущених дронів.

Спалах у небі над Києвом

Мешканці Києва ввечері 19 квітня бачили в небі яскравий спалах невідомого об'єкта.

Мережа одразу вибухнула мемами, у яких користувачі жартували, ніби причиною спалаху було інопланетне НЛО.

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Згодом Київська міська військова адмінстрація заявила, що явище стало результатом падіння на Землю космічного супутника NASA. Водночас науково-популярний проєкт Alpha Centauri цю версію заперечив: за даними науковців, біля Києва впав не супутник, а метеор. Саме ж космічне агентство NASA спростувало заяву про нібито падіння супутника і підтримало версію, що це, ймовірно, був метеор.

Ім'я нового посла ЄС в Україні

Заступниця генерального директора Європейської комісії з питань розширення Катаріна Матернова має бути призначена новим послом Європейського Союзу в Україні. Про це стало відомо з внутрішньої записки Європейської служби зовнішніх справ, що потрапила в розпорядження видання Euractiv.

«Призначення Матернової може стати ключовим у просуванні європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідну Києву для досягнення прогресу на шляху до вступу», – сказав виданню посадовець ЄС на умовах анонімності.

Виступ Зеленського перед Конгресом Мексики

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 квітня, виступить перед Конгресом Мексики через відеозв'язок. Про це повідомляє Reuters із посиланням на два обізнані мексиканські джерела.

За інформацією цих джерел, виступ має початися приблизно опівдні в четвер. Звернення Зеленського до нижньої палати Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною.

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Австрія долучилася до розмінування України

Австрія підтримала гуманітарне розмінування в Україні в межах «Програми підтримки для України» Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), хоча раніше країна заявляла, що такий крок суперечить її нейтралітету.

«Ми швидко відреагували на заклик українського уряду надати підтримку в гуманітарному розмінуванні. Австрія вже робить свій внесок у гуманітарне розмінування в Україні в межах «Програми підтримки для України» ОБСЄ. Але ми постійно перевіряємо, як ми можемо й надалі найефективніше підтримувати Україну у сфері розмінування», – зазначив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.