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В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Про причини та наслідки вибухів наразі не повідомляється

У ніч на 4 квітня в Одесі прогриміли вибухи. Про це повідомило «Суспільне».

Повідомлення про вибух у місті надійшло приблизно о 01:20. У цей час на Одещині не було оголошено повітряну тривогу.

Через декілька хвилин після вибухів в Одесі, у регіоні пролунала повітряна тривога.

Про причини та наслідки вибухів наразі нічого не повідомляється. Жителям області необхідно перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися інформаційної тиші.

Нагадаємо, завершилася 404-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

Теги: вибух тривога Одеса

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