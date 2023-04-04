В Одесі пролунали вибухи – ЗМІ

Про причини та наслідки вибухів наразі не повідомляється

У ніч на 4 квітня в Одесі прогриміли вибухи. Про це повідомило «Суспільне».

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Повідомлення про вибух у місті надійшло приблизно о 01:20. У цей час на Одещині не було оголошено повітряну тривогу.

Через декілька хвилин після вибухів в Одесі, у регіоні пролунала повітряна тривога.

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Про причини та наслідки вибухів наразі нічого не повідомляється. Жителям області необхідно перебувати в укриттях до відбою тривоги та дотримуватися інформаційної тиші.

Нагадаємо, завершилася 404-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.