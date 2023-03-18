Фанат Сталіна Путін виконує заповіт Леніна

Чи припиниться колись руйнівна поведінка Росії? Тільки разом з Росією

Ми звикли порівнювати Путіна з найбільшим улюбленцем громадян РФ за підсумками всіх рейтингів Сталіним. А ще з Гітлером.

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Путін і сам дуже любить Сталіна. В любові до Гітлера не зізнається, але вочевидь студіював його ретельно та ще й мовою оригіналу.

А от про Леніна якось забуваємо. Між тим зв'язок існує, адже Ленін теж із поріддя упирів вселенського масштабу, до яких належать і названі раніше.

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Недавно я писав про скликаний у Москві конгрес русофілів. А влітку 1920 року в радянській Росії відбувся інший шабаш – другий конгрес Комінтерну. Красномовна деталь: рішення про скликання цього начебто міжнародного форуму ухвалило... політбюро цк ркп(б). І на тому конгресі, згадавши, що наступного, 1921 року, виповниться півстоліття Паризької комуни, Ленін заявив, що до того часу Франція повинна стати радянською республікою. Агов, месьє Макроне, вам про це відомо? Втім про все по порядку.

Тоді саме точилася радянсько-польська війна. Війська Тухачевського ще наступали на Варшаву. Невдовзі маршал Пілсудський завдасть удару, і більшовицькі війська почнуть втечу, але це їх не врятує. Однак більшовицькі ватажки, скликавши конгрес, на таке не розраховували.

Вони вірили, що невдовзі захоплять Польщу, і вже будували плани радянізації Румунії, Угорщини, а далі Італії. Ленін навіть запропонував італійським делегатам того конгресу повернутися на батьківщину і готувати революцію. А в залі Смольного – «колиски російської революції», де відбувався конгрес, встановили величезну карту, на якій прапорцями позначали просування червоних військ. Агов, сьогоднішні європейські лідери, ви про це чули?

Якби тоді впала Польща, хвиля російської окупації та російського терору покотилася б далі. І накрила б багатьох. Нічого не нагадує?

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І от напередодні очікуваного тріумфу тодішні ватажки загарбницької захланної Росії (а іншою вона бути не може) і скликали той другий конгрес Комінтерну. Точнісінько, як щойно путінська банда конгрес русофілів.

Тодішній конгрес схвалив статут Комінтерну, в якому були означені його цілі та задачі, одна з яких... створення світової радянської республіки. Саме так: не більше і не менше.

А серед делегатів того збіговиська, як і серед учасників нинішнього збіговиська русофілів, крім власне зграї російських більшовиків, були представники тодішніх їхніх спільників, а по суті зрадники своїх народів з різних країн Європи, США та навіть Близького та Далекого Сходу.

Між двома конгресами трохи більше століття, а фактично ніщо не змінилося: Росія продовжує розхитувати світ. І до цього слід ставитися дуже серйозно.

Чи припиниться колись руйнівна поведінка Росії? Тільки разом з Росією. Робімо висновки.