Головна Думки вголос Сергій Борщевський
search button user button menu button
Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Фанат Сталіна Путін виконує заповіт Леніна

glavcom.ua
Путін дуже любить Сталіна
фото з відкритих джерел

Чи припиниться колись руйнівна поведінка Росії? Тільки разом з Росією

Ми звикли порівнювати Путіна з найбільшим улюбленцем громадян РФ за підсумками всіх рейтингів Сталіним. А ще з Гітлером.

Путін і сам дуже любить Сталіна. В любові до Гітлера не зізнається, але вочевидь студіював його ретельно та ще й мовою оригіналу.

А от про Леніна якось забуваємо. Між тим зв'язок існує, адже Ленін теж із поріддя упирів вселенського масштабу, до яких належать і названі раніше.

Недавно я писав про скликаний у Москві конгрес русофілів. А влітку 1920 року в радянській Росії відбувся інший шабаш – другий конгрес Комінтерну. Красномовна деталь: рішення про скликання цього начебто міжнародного форуму ухвалило... політбюро цк ркп(б). І на тому конгресі, згадавши, що наступного, 1921 року, виповниться півстоліття Паризької комуни, Ленін заявив, що до того часу Франція повинна стати радянською республікою. Агов, месьє Макроне, вам про це відомо? Втім про все по порядку.

Тоді саме точилася радянсько-польська війна. Війська Тухачевського ще наступали на Варшаву. Невдовзі маршал Пілсудський завдасть удару, і більшовицькі війська почнуть втечу, але це їх не врятує. Однак більшовицькі ватажки, скликавши конгрес, на таке не розраховували.

Вони вірили, що невдовзі захоплять Польщу, і вже будували плани радянізації Румунії, Угорщини, а далі Італії. Ленін навіть запропонував італійським делегатам того конгресу повернутися на батьківщину і готувати революцію. А в залі Смольного – «колиски російської революції», де відбувався конгрес, встановили величезну карту, на якій прапорцями позначали просування червоних військ. Агов, сьогоднішні європейські лідери, ви про це чули?

Якби тоді впала Польща, хвиля російської окупації та російського терору покотилася б далі. І накрила б багатьох. Нічого не нагадує?

І от напередодні очікуваного тріумфу тодішні ватажки загарбницької захланної Росії (а іншою вона бути не може) і скликали той другий конгрес Комінтерну. Точнісінько, як щойно путінська банда конгрес русофілів.

Тодішній конгрес схвалив статут Комінтерну, в якому були означені його цілі та задачі, одна з яких... створення світової радянської республіки. Саме так: не більше і не менше.

А серед делегатів того збіговиська, як і серед учасників нинішнього збіговиська русофілів, крім власне зграї російських більшовиків, були представники тодішніх їхніх спільників, а по суті зрадники своїх народів з різних країн Європи, США та навіть Близького та Далекого Сходу.

Між двома конгресами трохи більше століття, а фактично ніщо не змінилося: Росія продовжує розхитувати світ. І до цього слід ставитися дуже серйозно.

Чи припиниться колись руйнівна поведінка Росії? Тільки разом з Росією. Робімо висновки.

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Франція путін війна Польща банда росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Депутати яких партій воюють? Дослідження
Депутати яких партій воюють? Дослідження Війна і влада
2 березня, 12:40
Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні
Росія пояснила, звідки бере ракети для нових терористичних атак по Україні
19 лютого, 09:42
Китай закликає врегулювати питання війни РФ в Україні шляхом діалогу та переговорів
Китай визначився: Путін має віддати Україні всі території та лишитися непокараним
21 лютого, 10:57
Україна отримувала багато дат-попереджень від західних партнерів, каже Данілов
Данілов пояснив, чому влада не попередила українців про повномасштабне вторгнення
26 лютого, 14:46
Українські війська зосередили сили на кордоні з Придністров’ям
Українські війська зосередили сили на кордоні з Придністров’ям
27 лютого, 19:47
Олег Рисак віддав своє життя за Батьківщину
Хвилина мовчання: згадаймо переможця Кубка світу з кікбоксингу Олега Рисака
2 березня, 09:00
Шойгу назвав нові цілі путінської армії після Бахмута
Шойгу назвав нові цілі путінської армії після Бахмута
7 березня, 18:01
Пастор Анатолій Волошин крайній праворуч
З полону повернувся пастор, який обороняв Маріуполь та вважався загиблим
8 березня, 09:25
Росіяни бурхливо реагують на будь-яку дію України та українського президента
Перейменувати Росію. Як рішення Зеленського розбудило головний страх Кремля
13 березня, 14:10

Сергій Борщевський

Фанат Сталіна Путін виконує заповіт Леніна
Фанат Сталіна Путін виконує заповіт Леніна
Ордер на арешт Путіна. Є цікаві нюанси
Ордер на арешт Путіна. Є цікаві нюанси
Замість Лисої гори музей Пушкіна
Замість Лисої гори музей Пушкіна
Папа Франциск про нашу війну і «хороших» росіян. Нотатки на берегах інтерв'ю
Папа Франциск про нашу війну і «хороших» росіян. Нотатки на берегах інтерв'ю
Перейменування Росії на Московію: чому це важливо
Перейменування Росії на Московію: чому це важливо
Скільки ще обстрілів, жертв та руйнувань потрібно, щоб відмовитися від російської мови?
Скільки ще обстрілів, жертв та руйнувань потрібно, щоб відмовитися від російської мови?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
90K
Путін після ордеру на свій арешт влаштував атаку на Україну: ситуація в областях
87K
Кремль відреагував на ордер на арешт Путіна
50K
На Київщині прогриміли вибухи: перші подробиці
31K
Шкарлет йде у відставку – ЗМІ
25K
Аваков зустрівся із Ляшком: говорили про сусликів
22K
Вчені дослідили вплив алкоголю на мозок: нові результати вражають

Новини

Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
Сьогодні, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
Сьогодні, 06:39
Росіяни вдарили ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі
Сьогодні, 05:41
Сили ППО відбили атаку безпілотників на столицю – КМВА
Сьогодні, 01:34
Окупанти намагаються прорвати оборону на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:18
Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
16 березня, 23:14

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту