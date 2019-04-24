«Укроборонпром» готовий виробляти сучасні системи наведення для гелікоптерів



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У систему наведення інстальовано канал управління ракетою «Бар’єр» для застосування її на бойових вертольотах типу «Мі

Наразі система проходить перші етапи випробувань, які мають підтвердити її високі технічні характеристики та здатність працювати за екстремальних умов

В «Укроборонпромі» низка державних та приватних підприємств розробила нові гіростабілізуючі платформи для вертольотів типу «Мі», підвісний модуль ПМ-ЛКТ, що забезпечує пошук, виявлення, розпізнавання наземних цілей та оптико-прицільну станцію нового покоління ОПСН-І. Про це повідомляє прес-служба концерну «Укроборонпром».

Зазначається, що таке нововведення дасть змогу створювати якісні українські бойові вертольоти.

«Підприємствами Держконцерну «Укроборонпром», у кооперації з ПАТ «Мотор Січ» та низкою інших приватних підприємств оборонного комплексу України, розроблено гіростабілізуючі платформи, в які інстальовано канал управління ракетою «Бар’єр», для застосування її на бойових вертольотах типу «Мі», - йдеться в повідомленні.

Крім того, ДП НВК «Фотоприлад» було розроблено підвісний модуль ПМ-ЛКТ, який забезпечує пошук, виявлення, розпізнавання наземних цілей типу танк, бронемашина та ін., а також наведення на них високоточних ракет. У 2018 році цей модуль вже пройшов польові випробування.

Водночас ДП «Ізюмський приладобудівний завод» у співпраці з іншими підприємствами ОПК розробив оптико-прицільну станцію нового покоління ОПСН-І. Наразі станція проходить перші етапи випробувань, які мають підтвердити її високі технічні характеристики та здатність працювати за екстремальних умов.

Як зазначається в повідомленні, ОПСН-І оснащена потужною оптикою, тепловізором, лазерним каналом управління та далекоміром, що дозволяє виявляти цілі та наводити на них високоточне озброєння. Під час розробки цієї станції фахівці підприємства керувалися стандартами НАТО та поєднали передові українські та західні розробки, зробивши ОПСН-І універсальною. Тобто, ця оптико-прицільна станція може встановлюватись на різні види військової техніки, зокрема на вертольоти, літаки, безпілотники, бронетехніку та кораблі, підкреслюють у прес-службі.

Застосування згаданих платформ дозволяє здійснювати прицільне наведення керованих ракет ракетного комплексу «Бар’єр-В», розробки ДККБ «Луч», за лазерним каналом із вертольотів, а в перспективі – і зі штурмовиків.

За словами гендиректора Концерну Павла Букіна, який відвідав запорізьке ПАТ «Мотор Січ», наразі вкрай важлива державна підтримка у реалізації проекту, оскільки це дасть змогу вирішити питання забезпечення Збройних сил та інших силових відомств України вкрай необхідними зразками техніки.