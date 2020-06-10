Адвокат Новіков: своїми діями Венедіктова підписала підозру Зеленському



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Ілля Новіков: у Венедіктової був шанс цю ситуацію виправити Фото: eurosolidarity.org

Адвокат: Порошенко вже казав, що насправді Венедіктова сьогодні підписала підозру не одному, а двом президентам України

Генпрокурор Ірина Венедіктова своїми діями фактично підписала підозру президенту Зеленському. Про це заявив під час брифінгу адвокат Порошенка Ілля Новіков. Про це йдеться у повідомленні на сайті «Європейської солідарності».

Адвокат наголосив, що представники Офісу генпрокурора намагалися вручити підозру з порушенням закону у приміщення ДБР. А коли Петро Порошенко разом з адвокатами прибув до Офісу генпрокурора, Ірина Венедіктова не захотіла вручити підозру особисто і втекла зі свого кабінету.

«У Венедіктової був шанс цю ситуацію виправити. Вона могла особисто, виконуючи свій обов’язок генерального прокурора, адже це її відповідальність, вона могла це здійснити просто там у кабінеті. На очах у депутатів – вона цього не захотіла», – наголосив Ілля Новіков.

Адвокати Порошенка також нагадали, що попередній генпрокурор Руслан Рябошапка був звільнений з посади саме після того, як відмовився підписувати підозру, підготовлену у ДБР під керівництвом Ірини Венедіктової саме у цьому провадженні. Як відомо, Рябошапка неодноразово публічно називав цю підозру «юридичним трешем».

«Це те саме провадження, яке охарактеризував «100%-но прокурор Зеленського» Рябошапка як «юридичний треш». Це те саме провадження, яке довгий час незаконно розслідувало Державне бюро розслідувань, тому що це провадження було ДБР не підслідне. Воно його розслідувало за 364 статтею Кримінального кодексу. Тобто це було «зловживання владою або службовим становищем». Це стаття підслідна була Національному антикорупційному бюро. Генеральний прокурор тодішній Рябошапка саме це провадження передав для здійснення досудового розслідування Національному антикорупційному бюро. Потім Холодницький, керівник Антикорупційної прокуратури, встановив своєю постановою, що жодного зловживання владою або службовим становищем там не було. Жодних дій, які б суперечили інтересам служби, вчинено не було. Як визначено, цей юридичний треш постановою Холодницького було повернуто назад до ДБР», – нагадав адвокат Ігор Головань.

«Після цього його якось «підмалювали» і зараз намагаються представити суспільству як підозру п’ятому Президенту Петру Порошенку. Дійсно, вони вже не те, що народили мишу за цей рік політичних переслідувань. Вони народили щось дрібне типу віруса. Звичайно, це за російськими лекалами вистава для одного глядача – того, який обіцяв п’ятому Президенту Петру Порошенку пригоди, і ми як його адвокати також будемо в цих пригодах брати участь. Але це велика ганьба для нашої держави. Серйозні проблеми чекають наше суспільство від того, що встановлюється такий порядок правового нігілізму. Немає такого слова українською, але російською є слово «беспредєл», – переконаний Головань.

«Це насправді треш, бо там нічого немає. Ця справа – це ще один «пиріжок з нічим», – наголосив Новіков.

«Петро Порошенко вже казав, що насправді Венедіктова сьогодні підписала підозру не одному, а двом президентам України. Маючи на увазі Зеленського, який безпосередньо втручався в цю ситуацію, зацікавленість в цій ситуації зараз дуже чітко спостерігається», – резюмує Ілля Новіков.

Як повідомлялося, сьогодні, 9 червня, Порошенко прибув до Офісу генпрокурора з адвокатами та народними депутатами, щоб зустрітися із Іриною Венедіктовою.

Нагадаємо, сьогодні у ДБР прокурори намагалися вручити Порошенку підозру. П’ятий президент радить Зеленському дізнатися, чим закінчується політичне переслідування опозиції та зателефонувати Януковичу.

Між іншим, свіжі соцопитування показують, що рейтинг Зеленського впав на 3,3%, а Порошенка виріс на 4,1%.

Раніше адвокати Порошенка розказали, як ДБР зліпило «справу картин» на основі Вікіпедії.