Адвокат: силовики інкримінують очільнику «Нацкорпусу» в Черкасах три статті



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Голова Черкаського осередку «Національного корпусу» Дмитро Кухарчук

Націоналіста Дмитра Кухарчука тримають в ізоляторі тимчасового тримання, його затримано на 72 години за рішенням слідчого

Одному із затриманих учасників сутичок у Черкасах – очільнику місцевого «Нацкорпусу» Дмитру Кухарчуку - інкримінують три статті Кримінального кодексу.

Про це на акції «Національного корпусу» під відділенням поліції у Черкасах повідомив його адвокат.

«Його було затримано в порядку ст.208 КПК, ніяких підозр йому ніхто не висував. З документів, які отримала сторона захисту, кримінальне провадження порушено за ознаками ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.4 ст.296 (Хуліганство), ч.1 ст.294 (Масові заворушення) Кримінального кодексу України», - повідомив захисник Кухарчука.

Адвокат заявив, що затримання його підзахисного було здійснено з грубим порушенням вимог КПК. Також він додав, що Кухарчука було затримано не під час здійснення «правопорушення», як цього вимагає КПК, і не одразу після цього, а через 15 годин.

Він додав, що під час затримання Кухарчук отримав тілесні ушкодження: «У нього пошкоджено плече, його одяг розірваний», заявив захисник.

«Наскільки мені відомо, усіх осіб, які були затримані разом з ним, вже відпустили ... Коли людей затримують у іншій області (Кухарчука було затримано за межами Черкаської обл. - ред.), надягають мішки на голову і везуть до Черкас - це не є «добровільна згода особи на відвідування райвідділку». Вони були викрадені і затримані. В діях правоохоронців наявні ознаки ст.271 КК «завідомо незаконне затримання», - додав адвокат.

Наразі, за його словами, Кухарчука тримають в ізоляторі тимчасового тримання, його затримано на 72 години за рішенням слідчого.

Нагадаємо, у неділю правоохоронці прийшли додому до очільника Нацкорпусу в Черкасах Дмитра Кухарчука.

Нагадаємо, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня.

Після мітину Порошенка у Черкасах сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.

Перед цим у Києві під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.

Станом на 9 годину ранку до лікарні звернулося 22 працівника поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Дев’ятнадцять з них госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих поліцейських.

Поліція заявила, що у Черкасах поліція затримала двох осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час сутичок 9 березня.

Джерело: Українська правда