Правоохоронці прийшли додому до очільника Нацкорпусу в Черкасах (відео)



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Правоохоронці проводять обшук

Представники правоохоронних органів прийшли додому до очільника «Національного корпусу» Дмитра Кухарчука з обшуком. Про це повідомив представник черкаського «Нацкорпусу» Костянтин Мірошниченко, який веде трансляцію з місця подій.

Відповідно до відео, у напрямку квартири пройшла особа, яка представилася понятим. Також на місці подій з’явився адвокат Кухарчука із помічником народного депутата.

Під час цих подій до поліцейських вийшла жінка, яка попросила вести себе тихіше, бо її дитина намагається заснути.

Під час трансляції Мірошниченко заявив, що поліція за наслідками подій у Черкасах затримала сімох осіб, причому доля п’яти людей, за його словами, невідома.

Також стало відомо, що в квартирі знаходиться дружина Кухарчука та його батьки.

Мірошниченко підтвердив, що один із двох затриманих, про яких повідомила поліція, це Кухарчук. За його даними, отриманих від адвоката, Кухарчук побитий.

Нагадаємо, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня.

Після мітину Порошенка у Черкасах сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.

Перед цим у Києві під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.

Станом на 9 годину ранку до лікарні звернулося 22 працівника поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Дев’ятнадцять з них госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих поліцейських.

Поліція заявила, що у Черкасах поліція затримала двох осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час сутичок 9 березня.