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    Через коронавірус США призупиняють на місяць транспортне сполучення з Європою

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    Через коронавірус США призупиняють на місяць транспортне сполучення з Європою

    Виняток робитимуть для американців, що повертаються додому й пройшли перевірку на вірус

    Аби запобігти поширенню нового коронавірусу SARS-CoV-2, Сполучені Штати призупиняють транспортне сполучення з Європою, починаючи з 00:00 п'ятниці 13 березня, терміном на 30 днів.

    Про це президент США Дональд Трамп заявив у відеозверненні до громадян увечері у середу, 11 березня.

    Виняток робитимуть для американців, що повертаються додому й пройшли перевірку на вірус, а також для Великої Британії.

    За словами Трампа, США реагують на спалах коронавірусу в країні «досить оперативно й професійно», внаслідок чого вдалося запобігти значному поширенню SARS-CoV-2.

    США вірус коронавірус
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