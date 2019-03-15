Американське посольство попереджає своїх громадян: завтра в Києві буде небезпечно



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Активісти «Національного корпусу» планують провести 16 березня о 12:00 у Києві масштабну акцію на Майдані Незалежності

Громадянам США рекомендують уникати натовпу та демонстрацій, дотримуватися інструкцій місцевих правоохоронних органів

Посольство США в Києві обнародувало попередження про демонстрації, які плануються 16 березня в столиці.

Про це говориться у повідомленні посольства, яке оприлюднене на його сайті 15 березня.

«У суботу, 16 березня, українська націоналістична група планує провести демонстрацію на Майдані Незалежності. Ця група була пов'язана з насильством і громадськими заворушеннями, включаючи сутички з поліцією. У цьому районі очікуються великі скупчення людей», - попередили в посольстві.

Громадянам США рекомендують уникати натовпу та демонстрацій, дотримуватися інструкцій місцевих правоохоронних органів.

«Очікуйте більшої, ніж зазвичай поліцейської присутності. Очікуйте закриття вулиць, обмежень та обшуків. Звертайте увагу на ваше оточення. Слідкуйте за місцевими новинами», - зазначили в посольстві.

Як відомо, активісти «Національного корпусу» планують провести 16 березня о 12:00 у Києві масштабну акцію на Майдані Незалежності у Києві в знак протесту проти розкрадання військового бюджету.

9 березня під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.

Нагадаємо, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня. Після мітингу сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

Зранку 10 березня до лікарні звернулося 22 працівники поліції, які отримали травми внаслідок сутички у Черкасах з представниками «Національного корпусу». Дев’ятнадцять з них госпіталізовано. Спочатку повідомлялося про 15 постраждалих поліцейських.

Поліція заявила, що у Черкасах поліція затримала двох осіб, які підозрюються в організації громадян для вчинення хуліганських дій та нанесення тілесних ушкоджень працівникам поліції під час сутичок 9 березня.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.