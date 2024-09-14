Епідеміологи прогнозують спалахи лихоманки денге в Європі: що стане причиною

Маючи точніші прогнози стосовно поширення вірусу денге, медики зможуть вживати заходів ще до початку спалаху

Епідеміологи створили глобальну карту ризику передачі лихоманки денге і передбачили спалахи цієї хвороби в Європі – усе через розмноження інвазійних тигрових комарів, які є переносниками хвороби. За їхніми розрахунками, ризик спалахів лихоманки у регіонах з помірним кліматом, як-от в Україні, залишається низьким, попри те, що комарі вже поширилися і туди. А ось на півдні Франції та півночі Італії клімат є сприятливим для поширення хвороби. Результати дослідження опублікували в журналі Nature Communications.

Чим відрізняється нова модель поширення вірусу?

Кількість зареєстрованих випадків денге у світі зросла з 500 тисяч у 2000 році до 4,2 мільйона у 2022 році, зокрема через збільшення міграції та торгівлі, а також зміни клімату. Тому науковці шукали нові способи прогнозувати випадки цієї хвороби у раніше невластивих їй регіонах. Особливістю створеної ними моделі є те, що вона враховує особливості самих комарів, які впливають на поширення хвороби.

Так науковцям вдалося з’ясувати, що великі комарі, які розвивалися в оптимальних умовах, мали довшу тривалість життя та були відповідальними за більшу частину випадків вірусу на початкових етапах спалаху. Це підтвердили й дані стосовно спалаху в китайському місті Ґуанчжоу у 2014 році. Маючи точніші прогнози стосовно поширення вірусу денге, медики зможуть вживати заходів ще до початку спалаху.

Як лихоманка денге поширюється у Європі та світі

Як виявилося, вірус Зіка та збудник лихоманки денге, викликають посилене вироблення шкірою інфікованих тварин та людей сполук, які приваблюють комарів і сприяють швидшій передачі вірусу між особинами.

На півдні Франції внаслідок одного зі спалахів на лихоманку денге захворіла 44-річна туристка-британка, а пізніше заразила і своїх близьких. Вона не відвідувала інших країн, тож заразилася саме у Європі.

На Фіджі для боротьби з комарами, які переносять збудник лихоманки денге, з дронів випустили інших комарів. Вони є носіями бактерії, що заважає комарам розмножуватися, і мають знизити чисельність популяції місцевих комах.

Нагадаємо, ООН повідомила про новий спалах мавпячої віспи в Африці.В Африці серед біженців зареєстровано не менше ніж 88 випадків захворювання на віспу мавп (mpox), з них 68 серед біженців у Демократичній Республіці Конго.