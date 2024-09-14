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Епідеміологи прогнозують спалахи лихоманки денге в Європі: що стане причиною

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Епідеміологи прогнозують спалахи лихоманки денге в Європі: що стане причиною
Тигрові комари заполонили Європу
фото із відкритих джерел

Маючи точніші прогнози стосовно поширення вірусу денге, медики зможуть вживати заходів ще до початку спалаху

Епідеміологи створили глобальну карту ризику передачі лихоманки денге і передбачили спалахи цієї хвороби в Європі – усе через розмноження інвазійних тигрових комарів, які є переносниками хвороби. За їхніми розрахунками, ризик спалахів лихоманки у регіонах з помірним кліматом, як-от в Україні, залишається низьким, попри те, що комарі вже поширилися і туди. А ось на півдні Франції та півночі Італії клімат є сприятливим для поширення хвороби. Результати дослідження опублікували в журналі Nature Communications.

Чим відрізняється нова модель поширення вірусу?

Кількість зареєстрованих випадків денге у світі зросла з 500 тисяч у 2000 році до 4,2 мільйона у 2022 році, зокрема через збільшення міграції та торгівлі, а також зміни клімату. Тому науковці шукали нові способи прогнозувати випадки цієї хвороби у раніше невластивих їй регіонах. Особливістю створеної ними моделі є те, що вона враховує особливості самих комарів, які впливають на поширення хвороби.

Так науковцям вдалося з’ясувати, що великі комарі, які розвивалися в оптимальних умовах, мали довшу тривалість життя та були відповідальними за більшу частину випадків вірусу на початкових етапах спалаху. Це підтвердили й дані стосовно спалаху в китайському місті Ґуанчжоу у 2014 році. Маючи точніші прогнози стосовно поширення вірусу денге, медики зможуть вживати заходів ще до початку спалаху.

Як лихоманка денге поширюється у Європі та світі

 Як виявилося, вірус Зіка та збудник лихоманки денге, викликають посилене вироблення шкірою інфікованих тварин та людей сполук, які приваблюють комарів і сприяють швидшій передачі вірусу між особинами.

На півдні Франції внаслідок одного зі спалахів на лихоманку денге захворіла 44-річна туристка-британка, а пізніше заразила і своїх близьких. Вона не відвідувала інших країн, тож заразилася саме у Європі.

 На Фіджі для боротьби з комарами, які переносять збудник лихоманки денге, з дронів випустили інших комарів. Вони є носіями бактерії, що заважає комарам розмножуватися, і мають знизити чисельність популяції місцевих комах.

Нагадаємо, ООН повідомила про новий спалах мавпячої віспи в Африці.В Африці серед біженців зареєстровано не менше ніж 88 випадків захворювання на віспу мавп (mpox), з них 68 серед біженців у Демократичній Республіці Конго. 

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Теги: клімат вірус Зіка модель вірус

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