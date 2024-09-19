Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Користувачі iPhone скаржаться на оновлення iOS 18

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Користувачі iPhone скаржаться на оновлення iOS 18
Оновитися можна починаючи з iPhone SE другого покоління, iPhone Xr та до iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro / Pro Max
фото: Юлія Хоменко, glavcom.ua

Користувачі скаржаться на швидке розрядження батареї після оновлення

Новенька iOS 18, яка мала б принести купу крутих фішок на ваші iPhone, виявилася справжнім енергетичним вампіром. Користувачі масово скаржаться, що їхні смартфони тепер розряджаються зі швидкістю світла, навіть якщо просто лежать на столі. Про це пише видання New York Post. 

У соцмережах вже другий день вирує справжній бунт «яблучних» фанатів.

«Я оновив своє програмне забезпечення до iOS 18, і відсоток заряду моєї батареї впав так швидко. Минула година з того часу, як я зарядив його на 80%, і не використав його так багато в цей час, але зараз відсоток заряду мого телефону становить 67%»,  – написав один із користувачів X.

У виданні заявили, що це стандартна проблема для будь-якого оновлення iPhone. Аналогічні скарги сипались на Apple і після оновлення до версії iOS 17. Але, за їх даними, втрата продуктивності – є нормою для пристроїв більш ранніх поколінь. А все тому, що нова операційна система запускає безліч фонових процесів, саме тому батарея і розряджається швидше ніж до оновлення. 

«Встановлення нової ОС на iPhone запускає безліч фонових процесів: від індексації до повторного калібрування акумулятора, і це може тривати годинами або навіть днями», – прокоментував експерт ZDNet Едріан Кінгслі-Хьюз.

Експерти заявляють, що зрештою, проблема має вирішитися сама собою з часом після завершення оновлення. Якщо цього не станеться й проблеми продовжаться, то компанія може випустити інше оновлення, яке й врегулює ситуацію. 

Оновити операційну систему користувачі iPhone мали змогу з 16 вересня. Система з початку літа перебувала на бета-тестуванні.

Читайте також:

Теги: операційна система Apple

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Apple презентує нові гаджети 10 вересня – Bloomberg
Apple презентує нові гаджети 10 вересня – Bloomberg
25 серпня, 01:39
За даними інсайдерів, після презентації нові iPhone надійдуть у продаж 20 вересня
Коли Apple презентує нові гаджети: названо офіційну дату
27 серпня, 10:35
Arm володіє інтелектуальною власністю на обчислювальну архітектуру більшості смартфонів у світі, яку вона ліцензує Apple та багатьом іншим компаніям
Новий iPhone отримає потужний ШІ-чіп від Arm: що це означає для користувачів?
8 вересня, 00:30
Головний виконавчий директор Apple Тім Кук
Презентація новинок від Apple: де і коли дивитися трансляцію
9 вересня, 09:49
Розміри екранів у базової моделі iPhone 16 6,1 дюйма, у Plus – 6,7 дюйма
iPhone 16. Чим здивувавала Apple своїх прихильників
9 вересня, 21:43
Apple отримувала «незаконні» податкові пільги від Ірландії протягом двох десятиліть
Компанія Apple програла суд на €13 млрд у Євросоюзі
10 вересня, 14:24
Офіційні ціни на нові смартфони Apple стартують від $799 до $1199 залежно від моделі та обсягу пам’яті
Стало відомо, коли iPhone 16 можна буде придбати в Україні
10 вересня, 17:50
Apple готується до проведення чергового заходу
Стало відомо, скільки новинок презентує Apple до кінця року
16 вересня, 10:27
В iOS 18 користувачі можуть налаштовувати свій домашній екран новими способами
Apple випустила оновлення iOS 18: як його встановити
16 вересня, 21:34

Девайси

Користувачі iPhone скаржаться на оновлення iOS 18
Користувачі iPhone скаржаться на оновлення iOS 18
У Лівані нова серія вибухів пов'язана із засобами звʼязку «Хезболли» (фото, відео)
У Лівані нова серія вибухів пов'язана із засобами звʼязку «Хезболли» (фото, відео)
Вибухи пейджерів у Лівані: історія пристроїв, які були популярні в 90-х
Вибухи пейджерів у Лівані: історія пристроїв, які були популярні в 90-х
Франція першою у світі використала лазери для безпечного супутникового зв'язку
Франція першою у світі використала лазери для безпечного супутникового зв'язку
Apple випустила оновлення iOS 18: як його встановити
Apple випустила оновлення iOS 18: як його встановити
Microsoft будує надпотужний квантовий комп'ютер. Що він зможе робити
Microsoft будує надпотужний квантовий комп'ютер. Що він зможе робити

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 вересня: ситуація на фронті
31K
Податкова служба пояснила, що пенсіонери можуть отримати безкоштовно
31K
«Перемога завжди буде за Росією». Екстренер «Карпат» зробив скандальну заяву про Курщину
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
14K
«Адвокати мають усе порєшать». У справі Резніченка «сплив» куратор «Великого будівництва» Голик
13K
Готель «Україна» продано: стало відомо, кому і за скільки

Новини

Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 вересня
Вчора, 04:55
Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
17 вересня, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua