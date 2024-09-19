Користувачі iPhone скаржаться на оновлення iOS 18

Оновитися можна починаючи з iPhone SE другого покоління, iPhone Xr та до iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro / Pro Max

Користувачі скаржаться на швидке розрядження батареї після оновлення

Новенька iOS 18, яка мала б принести купу крутих фішок на ваші iPhone, виявилася справжнім енергетичним вампіром. Користувачі масово скаржаться, що їхні смартфони тепер розряджаються зі швидкістю світла, навіть якщо просто лежать на столі. Про це пише видання New York Post.

У соцмережах вже другий день вирує справжній бунт «яблучних» фанатів.

«Я оновив своє програмне забезпечення до iOS 18, і відсоток заряду моєї батареї впав так швидко. Минула година з того часу, як я зарядив його на 80%, і не використав його так багато в цей час, але зараз відсоток заряду мого телефону становить 67%», – написав один із користувачів X.

У виданні заявили, що це стандартна проблема для будь-якого оновлення iPhone. Аналогічні скарги сипались на Apple і після оновлення до версії iOS 17. Але, за їх даними, втрата продуктивності – є нормою для пристроїв більш ранніх поколінь. А все тому, що нова операційна система запускає безліч фонових процесів, саме тому батарея і розряджається швидше ніж до оновлення.

«Встановлення нової ОС на iPhone запускає безліч фонових процесів: від індексації до повторного калібрування акумулятора, і це може тривати годинами або навіть днями», – прокоментував експерт ZDNet Едріан Кінгслі-Хьюз.

Експерти заявляють, що зрештою, проблема має вирішитися сама собою з часом після завершення оновлення. Якщо цього не станеться й проблеми продовжаться, то компанія може випустити інше оновлення, яке й врегулює ситуацію.

Оновити операційну систему користувачі iPhone мали змогу з 16 вересня. Система з початку літа перебувала на бета-тестуванні.