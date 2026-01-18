Європарламент може заморозити торговельну угоду зі США через тарифні погрози Трампа

Торгівельну угоду між ЄС і США було досягнуто влітку 2025 року за участі президентки Єврокомісії фон дер Ляєн

Європейські лідери заявили, що тарифний тиск США підриває трансатлантичні відносини та може призвести до торговельної ескалації.

У Європейському Союзі зростає підтримка ідеї призупинити схвалення торговельної угоди зі США після заяв президента США Дональд Трамп про запровадження нових мит проти європейських країн, які підтримали Данію та Гренландію. Про це повідомляє Bloomberg, пише «Главком».

Європейська народна партія заявила, що за нинішніх умов рухатися далі з угодою неможливо. Її президент Манфред Вебер наголосив, що через погрози США щодо Гренландії ЄС має призупинити зниження мит на американські товари.

Торгівельна угода між ЄС і США вже частково діє, однак потребує остаточного схвалення Європарламенту. Якщо до критиків документа приєднаються ліві фракції, угоду можуть заблокувати або відкласти на невизначений термін.

Домовленості передбачали 15% мита США на більшість європейських товарів в обмін на скасування ЄС мит на американську промислову продукцію та частину аграрного імпорту. Однак ситуація загострилася після того, як Трамп оголосив про 10% мита з 1 лютого, з можливим підвищенням до 25%, доки США не досягнуть домовленостей щодо «повної купівлі Гренландії».

Голова торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге закликав призупинити імплементацію угоди та розглянути застосування інструменту боротьби з примусом – найжорсткішого торговельного механізму ЄС. Він може передбачати мита, податки для технологічних компаній або обмеження інвестицій.

Нагадаємо, торговельну угоду між Європейський Союз та США було укладено влітку 2025 року з метою уникнути торговельної війни. Вона передбачала 15% мита США на більшість товарів з ЄС в обмін на скасування Євросоюзом мит на американські промислові товари та частину аграрної продукції. Угода частково набрала чинності, однак досі потребує ратифікації Європарламентом.

Як повідомлялось, у суботу, 18 січня, посли країн Європейського Союзу зберуться на позачергове засідання через заяви президента США Дональда Трампа про можливе запровадження мит проти держав, які підтримують територіальну цілісність Данії та направили військових до Гренландії.

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп наклав тарифи на імпорт будь-яких товарів із восьми європейських країн за їхню позицію щодо Гренландії.

Тоді європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, жорстко відреагували на заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого запровадження мит проти європейських країн

Нагадаємо, 17 січня, у Данії та Гренландії пройшли масштабні акції протесту проти планів президента США Дональд Трамп щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів. Люди вийшли на вулиці, щоб підтримати право острова на самовизначення та заявити, що Гренландія не продається.

Як відомо, Трамп упродовж кількох місяців наполягає, що США повинні контролювати Гренландію. Раніше він заявляв, що будь-який варіант, за якого острів не перебуватиме під контролем США, є «неприйнятним».

Лише 17 % американців схвалюють зусилля Дональда Трампа щодо придбання Гренландії. Більшість респондентів критично ставляться до цієї ідеї, а також негативно сприймають можливе застосування військової сили для реалізації такого плану.

До слова, європейські країни обговорюють три можливі сценарії дій на тлі заяв президента Дональд Трамп щодо Гренландії.