Канада, Гренландія, Венесуела. Трамп назвав черговість «приєднання» нових штатів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп зробив гучну заяву щодо можливого «розширення» Сполучених Штатів
фото: АР

Трамп стверджує, що Канада могла б стати 51-м штатом США, тоді як Гренландія – 52-м

Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву щодо можливого «розширення» Сполучених Штатів, озвучивши власне бачення того, у якій послідовності до США можуть бути приєднані нові території. Про це пише «Главком» з посиланням на The Washington Post.

За словами Трампа, він не має наміру вторгатися до Гренландії, а розглядає виключно варіант її купівлі. При цьому він наголосив, що ніколи не планував робити Гренландію 51-м штатом США.

«Ми не збираємося вторгатися в Гренландію. Ми збираємося її купити. Я ніколи не мав наміру зробити Гренландію 51-м штатом», – заявив Трамп.

Натомість, за його словами, Канада могла б стати 51-м штатом США, тоді як Гренландія – 52-м. У цій же логіці Трамп згадав і Венесуелу, яка, за його словами, могла б стати 53-м штатом.

Як повідомлялось, представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи навколо арктичного острова. 

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії. Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа готова застосувати силу, щоб змусити тимчасове керівництво Венесуели співпрацювати з Вашингтоном.

Також повідомлялось, що парламент Канади заявив, що нешанобливі жарти обраного президента США Дональда Трампа про Канаду як «51-й штат» не виглядають смішними. 
 

