Гренландці масово готуються до надзвичайних ситуацій на тлі напруги зі США

Мешканці Нуука масово купують туристичні плити, спальники та сублімовану їжу

Жителі столиці Гренландії Нуука почали масово скуповувати спорядження для виживання: туристичні плити, спальники, сухі та сублімовані продукти, через побоювання можливого загострення безпекової ситуації навколо острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

За словами підприємців у Нууку, попит на товари для автономного виживання останніми тижнями зріс до безпрецедентного рівня. У магазинах активно розкуповують туристичні газові плити, продукти тривалого зберігання, а також сублімовані страви.

Продавці зазначають, що раніше подібний ажіотаж спостерігався лише перед сильними штормами або тривалими перебоями з постачанням, але нині мотивація покупців інша – страх перед військовими діями та політичною нестабільністю. Паралельно мешканці Нуука відкрито висловлюють спротив можливим планам США щодо Гренландії. Багато з них різко критикують заяви президента Дональда Трампа про контроль над островом.

Прокурор Ларс Педерсен у коментарі Reuters заявив, що не сприймає погрози Вашингтона всерйоз і вважає їх ірраціональними.

«Я думаю, що він (Дональд Трамп. - ред.) втратив розум. Я сподіваюся, що незабаром у США з’являться більш розумні люди, які скажуть йому: «Ні, ні, ні, це не спрацює»», – сказав Педерсен.

Пенсіонер Єнс К’єльдсен висловив схожу позицію, назвавши поведінку американського президента неприйнятною.

«Це трохи нагадує розпещену дитину, яка постаріла. Він думає, що може налякати людей. Але він не може налякати гренландців. Ми не боїмося. Ми будемо боротися до кінця і ніколи не здамося. І ми дуже раді, що маємо таких хороших союзників», – заявив він.

Попри тривожні настрої, частина мешканців наголошує, що масові закупівлі – це радше превентивний крок, а не паніка. Люди готуються до можливих перебоїв із постачанням або надзвичайних ситуацій, а не очікують негайного вторгнення.

Нещодавно в письмовому зверненні до прем’єр-міністра Норвегії Трамп заявив, що більше не відчуває себе зобов’язаним «думати виключно про мир», оскільки йому не присудили Нобелівську премію миру. У цьому ж зверненні він повторив свою вимогу щодо Гренландії.