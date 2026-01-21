Данія відреагувала на заяву Трампа про Гренландію

Глава МЗС Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що США не відмовилися від планів щодо Гренландії

Глава МЗС Данії наголосив, що США не відмовилися від планів отримати контроль над островом

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що обіцянка президента США Дональда Трампа не застосовувати військову силу для захоплення Гренландії не вирішує напруженості у відносинах між Вашингтоном і Копенгагеном щодо статусу острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на данського мовника DR.

За словами Расмуссена, данська сторона отримала короткий виклад промови Дональда Трампа, в якій той пообіцяв не застосовувати військову силу проти Гренландії. Водночас американський президент не відмовився від намірів отримати контроль над островом.

«Ми отримали короткий звіт, і з нього зрозуміло, що наміри президента США залишаються незмінними», – зазначив міністр закордонних справ Данії.

Він наголосив, що сама по собі відмова від військового сценарію не означає вирішення проблеми, оскільки питання суверенітету та майбутнього статусу Гренландії залишаються відкритими.

«Те, що не йдеться про військову силу, є позитивним сигналом, але це не знімає напруженості навколо Гренландії та не вирішує ситуацію в цілому», – додав Расмуссен.

Раніше президент США Дональд Трамп у своєму виступі в Давосі заявив, що Данія не здатна самостійно забезпечити оборону Гренландії. Він назвав острів «шматком льоду» та наголосив, що лише Сполучені Штати можуть гарантувати його безпеку.