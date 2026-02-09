Головна Світ Політика
Данія та Гренландія заявили про прогрес у переговорах зі США, але угоди поки немає

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Данія та Гренландія заявили про прогрес у переговорах зі США, але угоди поки немає
Протест на підтримку Гренландії в Копенгагені після гучних заяв Трампа про приєднання острова до США
Близько 76% мешканців острова виступають проти приєднання до США

Представники Данії та Гренландії повідомили про певний прогрес у переговорах зі Сполученими Штатами Америки щодо майбутнього Гренландії, однак остаточного рішення поки що не досягнуто. Про це пише The Hill, передає «Главком».

Міністер закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен заявив, що переговори з американською стороною та представниками Гренландії просунулися вперед, але криза ще не завершена.

«Ми не вийшли з кризи, і рішення поки що немає», – сказав він.

Копенгаген знову наголосив на своїй «червоній лінії» про суверенітет Гренландії. На тлі цього в Гренландії зростає занепокоєння через посилення присутності США. За даними опитування, близько 76% мешканців острова виступають проти приєднання до США.

The Hill зазначає, що президент США Дональд Трамп не виключав можливості отримання контролю над островом, як шляхом купівлі, так і силовими методами. Втім, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на Всесвітньому економічному форумі в Давосі риторика Білого дому стала стриманішою.

Хоча Трамп публічно відкинув військове втручання, він наголосив, що США розглядають Гренландію як важливу територію для національної безпеки в Арктиці.

Минулого місяця віцепрезидент Джей Ді Венс та держсекретар Марко Рубіо провели переговори у Білому домі з делегаціями Данії та Гренландії. Попри це, подальші кроки залишаються невизначеними.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт заявила, що переговорний процес буде тривалим. «Ми ще не там, де хочемо бути. Шлях буде довгим», – сказала вона.

До слова, згідно з останніми даними опитування YouGov, ставлення жителів Європи до Сполучених Штатів впало до найнижчої позначки за останнє десятиліття. Головним каталізатором різкого негативу стали наміри президента Дональда Трампа щодо анексії Гренландії. 

