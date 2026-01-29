США, Данія та Гренландія відновили переговори про безпеку і «червоні лінії»

Копенгаген заявив, що питання суверенітету не підлягає обговоренню

Представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи навколо арктичного острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар Данського міністерства закордонних справ.

Переговори між США, Данією та Гренландією розпочалися в середу після кількох місяців напруженості. За даними МЗС Данії, високопосадовці трьох сторін зустрілися, щоб обговорити, як можна врегулювати занепокоєння Вашингтона щодо безпеки в Арктиці, водночас дотримуючись «червоних ліній» Копенгагена. У відомстві не уточнили змісту цих ліній, однак зазначили, що мова йде про фундаментальні питання, які не можуть бути предметом торгу.

Раніше, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте не мав мандату вести переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо Гренландії від імені данського уряду. За словами Фредеріксен, будь-які домовленості про майбутнє Гренландії без згоди Копенгагена є неприйнятними. Вона наголосила, що питання суверенітету є «червоною лінією» для Данії та її союзників.

Прем’єрка підкреслила, що Гренландія залишається частиною Королівства Данія, а рішення щодо її статусу не можуть ухвалюватися без участі Копенгагена та самої Гренландії. Водночас Фредеріксен позитивно оцінила договір 1951 року між США та Данією, який дозволяє Сполученим Штатам розміщувати військові бази на острові. Вона зазначила, що документ залишається чинним, але може бути переглянутий у межах переговорного процесу.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив, що розробив рамковий план, який, за його словами, відповідає його баченню майбутнього статусу Гренландії. Він заявив, що домовленість, яку він обговорював із Марком Рютте, означає відмову від запровадження нових тарифів проти європейських країн, які виступали проти його ідей щодо анексії острова. Він також зазначив, що тривають додаткові обговорення щодо системи протиракетної оборони «Золотий купол», у якій Гренландія, за його словами, відіграватиме важливу роль.