Асад звинуватив Ізраїль у знищенні російського літака Іл-20



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Президент Сирії Башар Асад висловив співчуття Путіну

Сирійський президент заявив, що причиною катастрофи стали «узвичаєні безчинства Ізраїлю»

Президент Сирії Башар Асад направив президенту Росії Володимиру Путіну лист зі словами співчуття. Повідомлення сирійського лідера опублікувало видання Sana.

Сирійський президент заявив, що причиною катастрофи стали узвичаєні безчинства Ізраїлю, який завжди застосовує найбрудніші методи, щоб досягти своїх низьких цілей і продовжувати агресію в сирійському регіоні.

Нагадаємо, в ніч на 18 вересня над Середземним морем біля сирійського узбережжя був збитий російський літак-розвідник Іл-20, загинули 15 російських військових.

У Москві стверджують, що російським літаком прикривалися винищувачі F-16 Ізраїлю, які завдавали авіаударів по цілях у провінції Латакія. РФ розцінила дії Ізраїлю як «ворожі і залишає за собою право на дії у відповідь».

Президент РФ Володимир Путін повідомив, що реакцію РФ на збиття Іл-20 у Сирії «помітять всі».

Ізраїль заявив, що покладає повну відповідальність за збиття російського літака на режим Башара Асада.

Офіційний Вашингтон закликав до мирного вирішення сирійського конфліктуу зв'язку з інцидентом, внаслідок якого сили Башара Асада збили літак російських збройних сил Іл-20.

Командувач Військово-повітряних сил Ізраїлю генерал-майор Амікам Норкін 20 вересня поїде до Москви, аби передати Росії всі дані про збиття літака-розвідника Іл-20 біля берегів Сирії.