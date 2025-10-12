Головна Новини
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
колаж: glavcom.ua

Унаслідок російських ударів БПЛА по навчальних закладах та оселях Харківщини постраждали п'ятеро людей

Російські БПЛА вночі завдали ударів по цивільних об'єктах у Харківській області, в наслідок чого загорілися два навчальних заклади та приватний будинок. Як зазначають рятувальники, в наслідок атаки відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких одна дитина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначають рятувальники, у м. Чугуїв та селищі Шевченкове Куп’янського району під удар потрапили навчальні заклади. Внаслідок влучань виникли пожежі. Постраждали 5 людей, серед яких 1 дитина.

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина фото 1
фото: ДСНС Харківщини
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина фото 2
фото: ДСНС Харківщини

У селі Бугаївка на Чугуївщині сталася пожежа у приватному будинку. На щастя, там обійшлося без постраждалих.

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина фото 3
фото: ДСНС Харківщини
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина фото 4
фото: ДСНС Харківщини
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина фото 5
фото: ДСНС Харківщини

До ліквідації наслідків обстрілів та надання допомоги постраждалим залучались рятувальники та медики ДСНС, а також офіцери-рятувальники громад та вогнеборці місцевої пожежної команди.

Нагадаємо, у ніч на 12 жовтня російські окупанти вчергове атакували Харківщину. Під ударом знову опинився Чугуїв. Наслідки повідомила міський голова Галина Мінаєва. Як зазначається, росіяни вдарили ударними дронами по одному з навчальних закладів Чугуєва. Через російський обстріл будівля освітнього закладу зазнала значних пошкоджень.

Також у результаті ворожого удару пошкоджено сусідній житловий будинок. За попередніми даними, постраждала одна жінка. У неї гостра реакція на стрес.

На місці працюють відповідні служби.

