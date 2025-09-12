Головна Київ Новини
На Київщині на полі із соняшниками знайдено уламки ракети із бойовою частиною (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Залишки ракети з бойовою частиною Х-69
фото: ДСНС України

Уламки ракети з бойовою частиною Х-69 знайшли на соняшниковому полі працівники сільського господарства

У Київській області на полі знайшли уламки російської ракети. Вона мала бойову частину. Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує «Главком».

Зазначається, що залишки ракети з бойовою частиною Х-69 знайшли на соняшниковому полі працівники сільського господарства.

Залишки ракети з бойовою частиною Х-69
Залишки ракети з бойовою частиною Х-69
фото: ДСНС України

Пресслужба відомства уточнила, що подія трапилася у селі Калита Броварського району. Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили уламки за домомогою піротехнічної машини важкого типу.

Що робити, якщо помітили небезпечний предмет:

  • зберігати спокій і ️повідомити про підозрілий предмет людей, які знаходяться поруч
  • позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка
  • повідомити про вибухівку спецслужби (101, 102)
  • ️у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати положення
  • очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.

Нагадаємо, 6 вересня було виявлено уламки російської ракети у полі в Білоцерківському районі. Знайдені уламки належали ракеті типу Х-101 з наявною бойовою частиною. Сапери вилучили та знешкодили небезпечний предмет.

Раніше повідомлялося, що найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.

