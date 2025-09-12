На Київщині на полі із соняшниками знайдено уламки ракети із бойовою частиною (фото)

Уламки ракети з бойовою частиною Х-69 знайшли на соняшниковому полі працівники сільського господарства

У Київській області на полі знайшли уламки російської ракети. Вона мала бойову частину. Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує «Главком».

Зазначається, що залишки ракети з бойовою частиною Х-69 знайшли на соняшниковому полі працівники сільського господарства.

Залишки ракети з бойовою частиною Х-69 фото: ДСНС України

Пресслужба відомства уточнила, що подія трапилася у селі Калита Броварського району. Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили уламки за домомогою піротехнічної машини важкого типу.

Що робити, якщо помітили небезпечний предмет:

зберігати спокій і ️повідомити про підозрілий предмет людей, які знаходяться поруч

позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка

повідомити про вибухівку спецслужби (101, 102)

️у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати положення

очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.

Нагадаємо, 6 вересня було виявлено уламки російської ракети у полі в Білоцерківському районі. Знайдені уламки належали ракеті типу Х-101 з наявною бойовою частиною. Сапери вилучили та знешкодили небезпечний предмет.

Раніше повідомлялося, що найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.