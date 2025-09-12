На Київщині на полі із соняшниками знайдено уламки ракети із бойовою частиною (фото)
Уламки ракети з бойовою частиною Х-69 знайшли на соняшниковому полі працівники сільського господарства
У Київській області на полі знайшли уламки російської ракети. Вона мала бойову частину. Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує «Главком».
Зазначається, що залишки ракети з бойовою частиною Х-69 знайшли на соняшниковому полі працівники сільського господарства.
Пресслужба відомства уточнила, що подія трапилася у селі Калита Броварського району. Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили уламки за домомогою піротехнічної машини важкого типу.
Що робити, якщо помітили небезпечний предмет:
- зберігати спокій і ️повідомити про підозрілий предмет людей, які знаходяться поруч
- позначити чи огородити місце, де знаходиться небезпечна знахідка
- повідомити про вибухівку спецслужби (101, 102)
- ️у жодному разі не намагатися переміщувати підозрілий предмет або змінювати положення
- очікувати на безпечній відстані від предмета вибухотехніків чи рятувальників.
Нагадаємо, 6 вересня було виявлено уламки російської ракети у полі в Білоцерківському районі. Знайдені уламки належали ракеті типу Х-101 з наявною бойовою частиною. Сапери вилучили та знешкодили небезпечний предмет.
Раніше повідомлялося, що найбільш небезпечними в контексті замінування наразі залишаються три райони Київщини: Вишгородський, Броварський та Бучанський. Робота з розмінування триває активно, але цей процес може зайняти роки, оскільки регулярно надходять нові повідомлення про підозрілі об’єкти.
