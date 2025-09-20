У Києві рятувальники зняли жінку з балкона 11 поверху

Рятувальники дісталися до жінки за допомогою альпіністського спорядження

У Києві рятувальники звільнили жінку з заблокованого балкона на 11 поверсі багатоповерхівки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Київську службу порятунку.

Подія сталася на вулиці Володимирській, що в Шевченківському районі міста.

На відкритому балконі на 11 поверсі будинку з ночі перебувала людина, яка не могла зайти в квартиру, бо двері були зачинені зсередини.

Застосувавши альпіністське спорядження, рятувальники дісталися до жінки й використавши страхування, спеціальні кріплення та «корзину», спустили її на землю.

До робіт було залучено шість рятувальників та одна одиниця техніки КАРС «Київська служба порятунку».

