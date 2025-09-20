Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві рятувальники зняли жінку з балкона 11 поверху

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
У Києві рятувальники зняли жінку з балкона 11 поверху
Жінку спустили на землю у спеціальній корзині
фото: КАРС

Рятувальники дісталися до жінки за допомогою альпіністського спорядження

У Києві рятувальники звільнили жінку з заблокованого балкона на 11 поверсі багатоповерхівки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Київську службу порятунку.

Подія сталася на вулиці Володимирській, що в Шевченківському районі міста.

У Києві рятувальники зняли жінку з балкона 11 поверху фото 1

На відкритому балконі на 11 поверсі будинку з ночі перебувала людина, яка не могла зайти в квартиру, бо двері були зачинені зсередини.

Застосувавши альпіністське спорядження, рятувальники дісталися до жінки й використавши страхування, спеціальні кріплення та «корзину», спустили її на землю.

5 фото
На весь екран

До робіт було залучено шість рятувальників та одна одиниця техніки КАРС «Київська служба порятунку».

Раніше під час патрулювання Деснянського району столичні інспектори натрапили на знесиленого лося, який лежав на узбіччі.

Нагадаємо, у Чернівцях сталася пожежа, в якій ледь не загинули троє малолітніх дітей. Поліцейські одразу розпочали перевірку, чому діти перебували без нагляду батьків. 38-річна матір розповіла, що залишила малечу на 9-річного сина. Проте згодом він вийшов з дому, залишивши брата та двох сестер самих. Діти знайшли сірники, грались ними та підпалили балкон, внаслідок чого зайнялася вся квартира.

Читайте також:

Теги: рятувальники квартира Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Справа про вбивство підлітка на станції фунікулера
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд задовольнив клопотання про додаткову експертизу
21 серпня, 16:43
Монумент Незалежності – тріумфальна колона в Києві, присвячена незалежності України
День Незалежності 2025: події у Києві, які варто відвідати
24 серпня, 08:10
Центр Києва буде перекрито
Сьогодні буде перекрито центр Києва через візит іноземних делегацій
24 серпня, 05:33
Рятувальники дістали з-під завалів м'які іграшки
Врятований ведмедик загиблої дівчинки зворушив соцмережі до сліз
29 серпня, 13:52
У столиці фіксується підвищення концентрації зважених часток (пилу)
У Києві погіршилась якість повітря: у яких районах столиці дихати найважче
1 вересня, 11:50
Червень та серпень були прохолоднішими за середні багаторічні показники
Зафіксовано п’ять температурних рекордів. Кліматологи підбили підсумки літа 2025 у Києві
4 вересня, 13:45
За даними СБУ та Київської міської прокуратури, роботу конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд грн, організував колишній високопосадовець податкової служби
Колишнього топподатківця затримано за підозрою у створенні конвертаційного центру
5 вересня, 10:27
Польща та Україна готуються підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій
Міноборони Польщі анонсує угоду з Україною щодо дронів
18 вересня, 14:40
Завершити основні будівельні роботи заплановано до кінця 2025 року
Капремонт шляхопроводу на вул. Полярній. Будівельники показали, що вже зроблено
16 вересня, 14:35

Новини

У Києві рятувальники зняли жінку з балкона 11 поверху
У Києві рятувальники зняли жінку з балкона 11 поверху
Правоохоронці провідали у притулку пса Мішу, якого не пускали у метро
Правоохоронці провідали у притулку пса Мішу, якого не пускали у метро
Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами – заступник командира полку безпілотних систем
Київ має готуватися до атак великими FPV-дронами – заступник командира полку безпілотних систем
У Києві повітряна тривога тривала 11 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 11 хвилин
Колишній топподатківець Бамбізов отримав нову підозру через збитки державі на понад 100 млн грн
Колишній топподатківець Бамбізов отримав нову підозру через збитки державі на понад 100 млн грн
Атака на Київщину: рятувальники ліквідували пожежі
Атака на Київщину: рятувальники ліквідували пожежі

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Сьогодні, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Сьогодні, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua