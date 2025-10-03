Полтавські рятувальники потрапили під повторний удар (фото)

Рятувальники ДСНС потрапили під повторний удар окупантів у Полтаві, пошкоджено енергетику та підприємства

Полтавська область у ніч проти 3 жовтня зазнала масованого комбінованого удару з боку російських військ. Регіон атакували крилатими ракетами та безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Під час ліквідації наслідків нічного обстрілу рятувальники ДСНС потрапили під повторний ракетний удар. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

На щастя, жоден співробітник ДСНС не постраждав.

фото: ДСНС Полтавщини

«Пошкоджений пожежний автомобіль. На щастя, надзвичайники не постраждали. Загалом через влучання та уламки в області пошкоджені об’єкти енергетичної інфраструктури, промислові підприємства та приватні домогосподарства», – розповіли рятувальники.

У кількох громадах зафіксовані вибиті вікна, пошкоджені покрівлі будинків та розірвані лінії електропередач.

До ліквідації наслідків були задіяні понад 140 рятувальників та більше ніж 40 одиниць техніки ДСНС. Наразі всі пожежі, які виникли внаслідок атаки, ліквідовані.

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня Полтава та область зазнали комбінованої атаки російських військ. За даними моніторингових каналів та Повітряних Сил, ворог використав крилаті ракети та ударні безпілотники. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута.

«Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих», - зазначив Когут.

Повітряні Сили зафіксували кілька крилатих ракет, які прямували у бік Полтави. Крім того, на місто летіли десятки ворожих безпілотників.